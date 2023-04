Wetterbedingte Spielabsage spielt SV Krün in die Karten

Die Spiele des SV Krün und SC Grainau mussten am vergangenen Wochenende abgesagt werden. Grund dafür ist das allseits bekannte April-Wetter.

Krün – Als launisch und wechselhaft wird das Wetter im April immer gerne beschrieben. Passte auch zum vierten Monat des Jahres 2023 wieder vortrefflich. Alles ist dabei: ein bisschen Sonne und warme Frühlingstemperaturen, aber genauso auch Regen und teils auch noch Schnee mit zum Zähne klappernden Temperaturen. Bedeutet für die Fußballer: Sie können sich nie sicher sein, wirklich spielen zu können. Der Großteil kam am vergangenen Wochenende durch, aber nicht alle.

Die Partie des SV Krün beim SV Warngau in der Abstiegsrunde der Kreisklasse H war eines dieser Spiele, die dem Aprilwetter zum Opfer fielen. „Wir wurden am Freitagnachmittag darüber informiert, dass Schnee auf dem Platz liegt. Deshalb haben die Gastgeber absagen müssen“, berichtet Krüns Coach Stephan Benz. Wann die Begegnung nachgeholt werden kann, konnte Benz nicht sagen, Warngau will sich diese Woche beim SV Krün melden. So ganz ungelegen kam die Absage den Gästen nicht. „Personell hat es bei uns nicht so rosig ausgeschaut“, gibt Benz zu.

Auch in der A-Klasse kam es zu einem Spielausfall. Der SV Polling II konnte am Sonntag in der Meisterrunde E nicht wie gedacht den SC Grainau empfangen. Damit müssen die Eibsee-Kicker weiter auf ihren ersten Sieg in 2023 warten. phi/ak