„Wir haben keinen Stürmer mehr“: SV Krün vergibt zu viele Chancen gegen Söchering

Von: Andreas Mayr

Bleibt zurückhaltend: Stephan Benz will nicht mit zu viel Druck auf seinem Team in die Runde starten. © Andreas Mayr

Der SV Krün hat gegen den SV Söchering den zweiten Punkt der Saison geholt. Trainer Stephan Benz haderte jedoch mit dem Remis.

Obersöchering – Gut, dass das letzte Duell mit Söchering noch gar nicht so lange her ist. Im Frühjahr lieferte der SV Krün sein schlechtestes Spiel der Meistersaison dort ab. Deshalb wusste Stephan Benz auch, was sein Team erwartet. Vor allem Fehler im Aufbauspiel wollte er vermeiden. Das klappte gut. Beim 0:0 sammelten die Isartaler ihren zweiten Punkt.

Nun aber zum Ärgerlichen: Denn die Krüner hätten ihren ersten Dreier holen müssen. Drei „Hochkaräter“ notierte Benz, darunter einen Handelfmeter. Die Crux des SVK bleibt die Offensive. „Wir haben keinen Stürmer mehr“, hält Benz fest. Seit Thomas Albrecht, etatmäßiger Strafstoßschütze aufgehört hat, ist auf dieser Position ein Vakuum entstanden. Am Samstag in Söchering fühlte sich Stefan Kautecky berufen, als Schiedsrichter Felix Thiel ein Handspiel sah und auf den Punkt zeigte. Trainer Benz kann nicht sagen, ob der Pfiff berechtigt war. Er stand zu weit weg. Doch die Proteste der Gastgeber hielten sich in Grenzen. Kautecky zielte auf das linke Eck, Torwart Dominik Kölbl parierte und lieferte das Bild des Spiels: Beide Abwehrformationen dominierten.

Krün hat im Sommer auf eine defensivere Ordnung umgestellt. Die funktioniert. In zwei Partien hat seine Mannschaft noch kein Tor aus dem laufenden Spiel kassiert. Der SVK habe einen „großen Schritt“ gemacht, sagt der Trainer. „Das war eine gute Entscheidung umzustellen. Nur in Söchering hättest du gewinnen müssen.“ (am)

SV Söchering - SV Krün 0:0

SV Krün: Lutz – Schmidt, Sander, Tiefenbrunner, Mayer, Hock, Frank, Kautecky, Holzer, Albrecht, Morgan – Eingewechselt: Benz, Weiss, Heiliglechner

Schiedsrichter: Felix Thiel (TSV Farchant); Zuschauer: 80; Gelbe Karten: Tiefenbrunner, Hock