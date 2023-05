SV Krün-Trainer Stephan Benz nach Remis: „Abstiegskampf halt“

Von: Andreas Mayr

Teilen

Stephan Benz steckt mit seinem SV Krün im Abstiegskampf. © ANDREAS MAYR

In der Kreisklassen-Partie zwischen dem SV Krün und den FF Geretsried fielen keine Treffer. Der Fokus lag auf beiden Seiten zunächst aufs Verteidigen.

Krün – Mit viel hatte Stephan Benz gerechnet, aber sicher nicht mit einem torlosen Nachmittag. „Abstiegskampf halt“, sagt der Trainer des SV Krün nach dem 0:0 gegen die FF Geretsried. Weil beide Klubs um die Bedeutung des Duells wussten, verteidigten sie ihren eigenen Kasten „mit allem, was sie haben“. Die Gäste versuchten es mit technisch ordentlich anzusehendem Fußball. Bis zur Verteidigungskette klappte das auch ganz gut. Danach aber agierten sie nicht zwingend genug. Was aufs Krüner Tor kam, fing Constantin Lutz sicher ab.

Bei den Isartalern bestätigte sich ein unguter Trend. „Wir tun uns seit Wochen schwer mit dem Toreschießen“, klagt der Coach. Bei Top-Stürmer Hubert Holzer wie bei allen anderen gehe wenig zusammen.

SV Krün: Der Kampfgeist stimmt, das Spielerische eher weniger

Praktisch in sämtlichen Bereichen offenbart der SVK Mängel. Der letzte Pass kommt nicht an, die Standards sind zu harmlos, Flanken fallen zehn Meter zu früh auf den Boden. Dafür zeigten die Krüner Eigenschaften, die es im Kampf um den Verbleib in der Kreisklasse braucht. Thomas Mayer etwa hebt der Trainer hervor, der zur rechten Zeit einmal ein taktisches Foul einstreute, um brenzligen Szenen vorzubeugen. Kurz vor Schluss flog er zwar mit Gelb-Rot vom Platz, was Benz aber kein bisschen störte. Auch seine Teamkollegen langten beizeiten clever zu. „Vom Kampfgeist haben wir uns gut präsentiert.“

Die Krüner Zuschauer jedenfalls hießen Spiel eins der anstehenden Heimspielwochen gut. Benz sagt: „Das war ein guter Auftakt.“ Auch wenn sich in der Tabelle erst einmal wenig bewegt. Krün bleibt Fünfter, Geretsried auf Rang vier. (am)

SV Krün – FF Geretsried 0:0

SVK: Lutz – M. Schmidt, Sander, Tiefenbrunner, A. Schmidt, Mayer, Sellmaier, Frank, Holzer, Kautecky, Morgan – Eingewechselt: Sprenger, Döring, Exner, Pogrzeba

Schiedsrichter: Niklas Knappe (SV Waldperlach) – Zuschauer: 30

Tore: Fehlanzeige – Gelbe Karten: M. Schmidt, Sellmaier, Frank – Aydin, Räß – Gelb-Rote Karte: Mayer (SVK) (son)