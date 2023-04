Krün verharrt auf Relegationsplatz – SVK nur 1:1 bei Weyarn

Teilen

Wie hier gegen Oberau/Farchant versuchte der SVK auch beim TSV Weyarn alles. Mehr als das 1:1 durch William Exner (l.) sprang aber nicht heraus. FOTO: Kögl © Kögl

Der SV Krün hätte gegen TSV Weyarn dringend einen Sieg gebraucht, um Boden im Abstiegskampf gutzumachen. Doch es reichte letztlich nur für ein Remis.

Miesbach – Eine lange Anreise an einem Dienstagabend, personell gebeutelt, ungewohnter Kunstrasen, schwache Chancenverwertung und dazu ein kurioser Platzverweis: Es lief nicht viel für den SV Krün im Nachholspiel beim TSV Weyarn in Miesbach. Zwar kehrte die Isartaler nicht mit leeren Händen zurück, aber durch das 1:1 verharrt der SVK weiter auf dem Relegationsplatz der Abstiegsrunde H in der Fußball-Kreisklasse.

Der Plan sah natürlich einen Sieg vor, immerhin war man zu Gast beim Schlusslicht der Liga, wollte den Abstand zum TSV und damit auf den direkten Abstiegsplatz vergrößern. Doch es haperte am Abschluss der Krüner. Drückend überlegen in Hälfte eins brachten sie die Kugel einfach nicht im Tor der Gastgeber unter. Coach Stephan Benz haderte: „Drei, vier hätten wir machen können.“ Stattdessen schlug es auf der Gegenseite ein – per Standard. Extra bitter, weil es laut Benz die einzige nennenswerte Chance Weyarns war.

SV Krün: Rückkehrer Pogrzeba sichert den Punkt

In Hälfte zwei zollte der SVK dann dem laufintensiven Spiel mit drei Stürmern Tribut, konditionell schwächelten die Gäste. Wie gut, dass bereits kurz nach Wiederbeginn William Exner das 1:1 markierte hatte. Denn im weiteren Verlauf mussten sich die Krüner mehr auf die Defensive beschränken, Weyarn drückte. Doch unter anderem Michael Pogrzeba war es zu verdanken, dass Krün einen Punkt mit auf die Heimreise nehmen konnte. Pogrzeba konnte erstmals nach Monaten wieder mitwirken. Sein Beruf und eine Corona-Infektion inklusive anschließender Lungenprobleme hatten ihn lange Zeit außer Gefecht gesetzt. Doch gegen den TSV überzeugte er wieder auf Anhieb. „Er hat all seine Zweikämpfe gewonnen“, lobte Benz. Der Coach betitelte das Endergebnis im Nachhinein als Leistungsgerecht.

SV Krün: Missverständnis führt zu kuriosem Platzverweis

Doch einen Haken gab es noch: Felix Döring sah in der Nachspielzeit die Rote Karte. Laut Benz ein Missverständnis: „Er hat zu seinem Mitspieler auf bayerisch ’spui ihn doch’ gesagt. Der Schiedsrichter (Thomas Sonnenleitner vom Lenggrieser SC, Anm. d. Red.) hat aber irgendwie ’spinnst du’ verstanden und es auf sich bezogen.“ (phi)