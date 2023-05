Krün-Coach Benz: „Wir müssen uns klar darüber sein, dass es nun nur noch um die Relegation geht“

Teilen

Stephan Benz steckt mit seinem SV Krün im Abstiegskampf. © ANDREAS MAYR

Eine eigene Ecke brachte den SV Krün gegen Penzberg ins Hintertreffen. Trainer Stephan Benz ärgert sich und stellt sich auf die Relegation ein.

Krün – Woche für Woche fällt es Stephan Benz schwerer, über die abgelieferten Spiele zu berichten. Zu viel läuft da derzeit schief beim SV Krün in der Kreisklassen-Abstiegsrunde. So wie auch am Samstag zuhause gegen den ESV Penzberg. „Das Schlimme ist ja, dass wir uns die Gegentore fast selbst einschenken“, klagt der Trainer nach der 1:3-Niederlage. Wieder führten individuelle Fehler zu den Gegentreffern.

Gerade seinen Leistungsträgern scheint die prekäre Tabellensituation zuzusetzen. Nach fünf Minuten ergab sich die große Möglichkeit zur Führung. Doch Hubert Holzer brachte es nicht fertig, allein vor dem Tor das 1:0 zu machen. „Stattdessen trifft er nur den Keeper.“ Benz kann es gar nicht fassen.

„Wir müssen uns klar darüber sein, dass es nun nur noch um die Relegation geht.“

Zehn Minuten später folgte die Quittung: Bastian Schweiger ließ sich nach Unstimmigkeiten in Krüns Defensive nicht zweimal bitten. Nach einem schönen Spielzug – der SVK kann es durchaus anders, als er es zuletzt oft zeigte – brachte Holzer die Gastgeber wieder in die Spur.

Der „Genickschlag“ folgte in Benz’ Augen ein paar Minuten nach Wiederbeginn. Dominik Tiefenbrunner versuchte es mit einer kurzen Ecke, spielte den Ball aber genau in die Beine eines Gegenspielers, der einen schnellen Konter startete. Ein taktisches Foul durch Thomas Mayer blieb aus – 1:2. Der Endstand resultierte aus einem weiteren Konter. „Dabei waren wir heute eigentlich ganz gut aufgestellt“, fand Benz. Anders als in den Vorwochen. Daran lag es also nicht. „Wir müssen uns klar darüber sein, dass es nun nur noch um die Relegation geht.“ Aktuell schaut es tatsächlich danach aus, als könnte es am letzten Spieltag zum entscheidenden Spiel gegen Weyarn kommen. (ak)

SV Krün – ESV Penzberg 1:3 (1:1)

Krün: Lutz – M. Schmidt, Sander, Tiefenbrunner, A. Schmidt, Mayer, Frank, Kautecky, Holzer, T. Albrecht, Morgan – Eingewechselt: Sellmaier, Pogrzeba – Schiedsrichter: Stefan Rießenberger (SC Pöcking-P.) – Zuschauer: 75 – Tore: 0:1 Schweiger (17.), 1:1 Holzer (32.), 1:2 Güven (49.), 1:3 Stojadinovic (77.) – Gelbe Karten: Sellmaier, Morgan ak