Krün will mit Rückkehrern Kraus und Co. das Tor wiederfinden

Gegen Bad Kohlgrub: Auf der Suche nach Erlösung

von Andreas Mayr

Nur fünf Treffer hat der SV Krün bislang erzielt – der schlechteste Wert der Liga. Vor dem Duell mit Bad Kohlgrub am Donnerstagabend erklärt Trainer Tom Mürnseer, warumes mit dem Toreschießen noch nicht klappt.

Als Fußballer aus Krün hat man zusätzliche Pflichten, die Kickern aus anderen Orten erspart bleiben. Die Isartaler feiern gerne. Das größte Fest steigt beim Almabtrieb. Es lässt sich nur mit der Hilfe des ganzen Ortes stemmen. Auf dem Schotterplatz hinter dem Fußballfeld stand ein riesiges Bierzelt. Einige Kicker des SV Krün bauten mit auf und ab. Tom Mürnseer, ihrem Trainer, kam das Spektakel am vorigen Wochenende recht. Zehn Tage Pause sind ein seltenes Gut in den stressigen Zeiten. Am Donnerstagabend geht es gegen den FC Bad Kohlgrub-Ammertal (20 Uhr/Krüner Sportplatz) weiter.

Krün hat diese Zeit zum Erholen gebraucht. Zuletzt verlor die Mannschaft dreimal in Serie. Körperlich haben die ersten Partien vor allem den Stürmern zugesetzt. Thomas Albrecht und Georg Fleyss absolvierten diverse Duelle angeschlagen. Albrecht habe noch „nicht das gebracht, was er kann“. Fleyss verletzte sich an der Schulter und fährt nun mit dem EV Mittenwald ins Eishockey-Trainingslager. Es folgten viele Umstellungen, die auch nicht den gewünschten Erfolg brachten. Zuletzt gegen Oberhausen sah der Trainer gute Ansätze, aber wieder nur ein Tor. Mit lediglich fünf Treffern aus sieben Partien belegen die Isartaler den letzten Platz in dieser Kategorie. „Viel zu harmlos“ sei sein Team bislang gewesen, sagt Mürnseer. Hubert Holzer etwa wartet noch auf sein erstes Tor. Er hatte in der Vorsaison als bester Krüner acht Mal getroffen. In der Vorbereitung setzte ihn der Coach als Außenverteidiger ein, weil ihm Alternativen auf dieser Position fehlten. Holzer bereitete zwar einige Treffer (ausnahmslos gegen A-Klassisten) vor und bot sich als Ersatz an. In der Kreisklasse klappte es aber lange nicht so gut mit dem Vorbereiten. Mit jedem Fehlschuss wich ein Stück seines Selbstvertrauens. So ging es dem ganzen Team. Nun steht es auf einem Relegations-Platz und verspürt Druck, gegen Bad Kohlgrub zu punkten.

Die Ammertaler sind aber dafür bekannt, gegen die Vereine aus den unteren Tabellenregionen schlechter auszusehen. Woran das liegt? „Nächste Frage“, antwortet Trainer Thomas Simmeth und lacht los. „Wenn ich das wüsste.“ Sein Team müsse es doch nur wie gegen die Besseren machen und schnell das Tor treffen. Möglicherweise konzentrieren sich die Kohlgruber gegen die Top-Vereine besser und „spielen ganz anderen Fußball“. Zur Zeit lassen sich die Partien des FC leicht zusammenfassen: Trifft man früh, gewinnt Kohlgrub. Schießt das Team ein paar Mal vorbei, verliert es. „Das ist das Manko“, das sich auf die Verteidigung auswirkt. Weil die Ammertaler häufig dominant auftreten, vernachlässigen sich gerne das Verteidigen. „45 Minuten geht’s oft gut, danach kommt Bruder Leichtfuß vorbei“, sagt Simmeth. Allerdings macht er sich vor der Partie in Krün keine Sorgen, dass diese individuellen Fehler zur Gewohnheit werden. Allein schon, weil er Spitzenpersonal zurück erwartet, das zuletzt gefehlt hatte. Christoph Geipl, Bernhard Bauer, Dominik Strauß, Stefan Freisl und die beiden Kraus-Brüder haben ihre Verletzungen überstanden oder sind aus dem Urlaub zurück. „Das sind nicht irgendwelche Fußballer“, betont der Trainer. Er zählt die sechs Kicker zu seinen Besten.

