SV Ohlstadt II: Mit dem ICE durchgerauscht - „Die lieben Fußball alle“

Von: Oliver Rabuser

Das Aufstiegsteam: (h. v. l.) Johannes Frombeck, Sebastian Ziener, Thomas Benedikt, Markus Obermüller, Maximilian Baumann, Michael Reißl, Maximilian Fischer, Dominikus Zach, Zeugwart Paul Schindler, Paul Röhrig, Maximilian Husel, Co-Trainer Konrad Baumann, (v. v. l.) Thomas Kohlhund, Fabian Frey, Jonas Fuhrmann, Trainer Stefan Frombeck, Maximilian Purkart, Andreas Wörner, Korbinian Sachse und Tobias Reißl. © svo

Im Vordergrund stand die Konsolidierung und der Neuaufbau des Teams. Der Aufstieg war als Krönung eines Stufenplans vorgesehen. Manchmal aber kommt alles anders.

Ohlstadt – So auch im Fall der Ohlstädter Fußballreserve, die nun doch schon in dieser Saison im ICE-Tempo durchrauschte. Vier Spieltage vor Schluss bereits hat die Mannschaft den Aufstieg fix gemacht – sicher ein großes Verdienst des Trainerduos Konrad Baumann und Stefan Frombeck.

Natürlich schmeckte die Aufstiegshalbe. Besser als jede andere in den zurückliegenden Monaten. Gleichwohl diente sie für einige Kicker auch als Schmerzmittel. Der 5:3-Erfolg über den VTA Garmisch-Partenkirchen hinterließ Spuren – mehr als die gesamte Runde in Summe. Maximilian Baumann ist der Anführer des Teams. Mit schelmischem Lachen posierte er prostend fürs Siegerfoto. Die andere Hand stets am Oberschenkel, der dem Kapitän immer wieder Probleme bereitet und für ihn die Abkehr vom Kreisliga-Fußball bedeutete. Nicht weit daneben stand Sebastian Ziener, die Krücken kurz beiseite gelegt, den Totalschaden im Knie für Sekunden ausgeblendet. Johannes Frombeck ballte die Faust trotz Sprunggelenksverletzung, und Anton Wolf humpelte mit einem Außenbandriss daher. Hinzu kommen Maximilian Husel, den seit geraumer Zeit ein orthopädischer Schuh begleitet, und Michael Reißl mit Herzmuskelentzündung. Florian Weber rückte im Winter in die Erste auf, fiel somit auch noch weg.

Der vorzeitige Aufstieg gleich daher einem Wahnsinn. „Gut, dass wir schon so viele Punkte haben“, hatte Coach Frombeck noch vor Beginn der Rückrunde geunkt. Doch seine Mannen eilten von Sieg zu Sieg. Für den Notfall fanden sich immer Altgediente, die man nicht lange bitten musste. Zuletzt Sven Döpke, nach zig Ankündigungen des Karriereendes, Fabian Frey, oder der nimmermüde Thomas Kohlhund.

Heuer war das Szenario alternativlos, perspektivisch aber möchte man es vermeiden. Hatte man ursprünglich auch. Kaum einmal tummelten sich zu Saisonbeginn weniger als 20 Kicker im Training. „Wir wollten eine Entwicklung schaffen“, sagt Frombeck. Zwei Aufstiege stehen in der letzten Dekade bereits zu Buche. Einmal unter Benjamin Glück, später unter Markus Eberhart. Der Stempel der Fahrstuhlmannschaft aber blieb haften.

Der Klub entschied sich mit Bedacht für das neue Trainerduo, das einst zusammen für den SVO kickte und bereits im Nachwuchs gut harmonierte. Auch diesmal passte es. Frombeck ist federführend für die spielerischen und taktischen Elemente, Baumann für Fitness und Regeneration. „Wir sind eigentlich aus dem gleichen Holz, ergänzen uns gut“, betont Frombeck. Ein bisserl „good cop – bad cop“ ist auch dabei. Frombeck prangert an der Seitenlinie sogleich jeden Fehler, jedes Ausscheren aus der Ordnung an, wirkt in Summe strenger. Baumann indes steht schon mal etwas abseits und kommentiert die Szenen mit einem flapsigen Spruch. Das kommt an bei der Mannschaft, die selten in gleicher Aufstellung, jedoch stets geschlossen mit deckungsgleicher Ambition auftrat. Das ist der eigentliche Erfolg. Der sofortige Wiederaufstieg sei „nicht die oberste Prämisse“ gewesen, beteuert Frombeck. „Sondern eine Mannschaft zu formen, die funktioniert.“ Sieben Siege zu Beginn waren dann aber klarer Fingerzeig in Richtung Sofort-Rückkehr.

Beide Trainer geben klare Kante vor. Trainingsabsagen via Social Media ist nicht. Individuelle Fortschritte und Erfolg auf dem Platz lassen sich eben nur realisieren, „wenn man permanent trainiert“. Auch die Zuversicht, sich endlich dauerhaft in der A-Klasse zu etablieren, ist gewachsen. Der Haufen passt. Es gebe „keinerlei Berührungsängste“ zu älteren Spielern. Zudem sieht Frombeck „ganz andere Charaktere“ als früher. „Die lieben Fußball alle.“

Auch die Jugendarbeit am Boschet ist inzwischen ein kleines Erfolgsmodell. Frombeck und Baumann obliegt es jetzt, den Talenten künftig auch die Perspektive bei den Senioren aufzuzeigen. Im Sommer rückt wieder ein ganzer Schwung aus der U19 nach. Konkurrenzkampf ist der Schlüsselbegriff. Der sei wichtig. „Er steigert die Qualität.“

Die wird auch benötigt. Denn fortan geht es wieder primär gegen Erste Mannschaften aus der Region. Doch an erster Stelle steht beim SVO die Überzeugung. Frombeck verspricht: „Wir werden in der A-Klasse Fuß fassen.“ (Oliver Rabuser)