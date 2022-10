„Das Beste draus machen“: TSV Oberammergau fordert SV Ohlstadt II

Von: Christian Fellner

Der SV Ohlstadt II um Johannes Frombeck (r.) empfängt im Nachholspiel den TSV Oberammergau. © Rabuser

Am Mittwochabend steht das Nachholspiel zwischen dem SV Ohlstadt II und dem TSV Oberammergau an. Für die Gastgeber wird es personell sehr eng.

Ohlstadt – Stefan Frombeck spricht von einer schwierigen Phase für die Fußballer des SV Ohlstadt. „Wir haben gerade viele kranke und angeschlagene Spieler in der Ersten und der Zweiten Mannschaft“, verdeutlicht der Reserve-Coach. Das schränkt die Möglichkeiten ein, gerade für die zweite Garde. Fürs Nachholspiel am heutigen Mittwochabend (19.30 Uhr) standen ihm am Dienstag gerade mal 13 Mann zur Verfügung. „Ich hoffe, dass nicht noch einer wegfällt, sonst wird es echt eng.“

Gegner heute sind die nun Passions-befreiten Kicker des TSV Oberammergau. „Sie hatten um eine Verlegung gebeten wegen der letzten Aufführung am Wochenende.“ Frombeck willigte ein. Wann er gegen den TSV antritt, sei in dieser Situation schon egal. Die Ziele sind nicht sonderlich außergewöhnlich: „Wir wollen einfach das Beste draus machen.“ Die Oberammergauer erachtet er von der Spielanlage durchaus als eines „der stärksten Teams“ in der A-Klasse. Deshalb wundert sich Frombeck, dass die Ammertaler nicht weiter vorne stehen. „Wahrscheinlich hat die Passion da doch Wirkung gezeigt, war kein Training möglich.“

Für das eigene Team geht es heuer und im Frühjahr 2023 nur um den Klassenerhalt. „Aber das war als Aufsteiger klar.“ Defensiv habe sich sein Team bisher sehr gut präsentiert. „Nur vorne fehlen uns halt immer wieder die entscheidenden Tore.“ Vier Unentschieden waren bisher dabei – immerhin das ist der Höchstwert in der A-Klasse Gruppe 10.