SV Ohlstadt: Wegweisendes Verfolgerduell beim ASV Habach

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Wieder einsatzbereit: Ohlstadts Maximilian Schwinghammer (am Ball) ist zurück nach seiner Schulterverletzung. © OR

Selbstbewusst reist der SV Ohlstadt nach einer guten Vorbereitung zum Verfolgerduell nach Habach. Torjäger Maximilian Schwinghammer feiert dabei sein Comeback.

Ohlstadt – Die Diktion wird selbstbewusster. Gefragt nach dem ASV Habach als Auftaktgegner in der Fußball-Kreisliga, sagt Jan Tischer, der Gegner ist „genau richtig“, weil man sogleich erkennen kann, ob der Coach und sein Team in der Vorbereitung „gut gearbeitet“ haben. Denn der ASV schielt wie auch der SV Ohlstadt nach oben. Hört, hört! Der kleine Zusatz „auch“ soll den anderen Kreisligisten klar signalisieren, was am Boschet heuer Sache ist. Beim SVO ist die Gier entfacht, die vorderen Plätze zu attackieren.

Wenn wir vorne reinrutschen, dann nehmen wir es auch mit

Die Qualität dafür ist vorhanden. Das zeigte die Mannschaft während der Vorrunde immer wieder. Die offizielle Marschroute ist zwar eine andere, ohne Aufstiegsambition, aber die Ohlstädter wollen noch konstanter und erfolgreicher auftreten als bisher. Verwehren würde man sich dem Idealfall gleichwohl nicht. „Wenn wir vorne reinrutschen, dann nehmen wir es auch mit“, betont Tischer. Das sei man allein schon dem Verein schuldig, der nichts unversucht lässt, Strukturen und Perspektive zukunftsorientiert zu gestalten. Seit vergangenen Sommer optimiert ein schmucker Kunstrasenplatz die Trainingsbedingungen, neuerdings leuchten dimmbare LED-Flutlichter die Sportstätte aus. Nun soll die Erste auch liefern. Tischer spricht von einer „Bringschuld“ gegenüber dem Klub.

Sein Team hat damit offensichtlich keinerlei Probleme. Im Gegenteil: Es brennt auf diese Rückrunde. Bis zu 18 Mann zählte der Coach diese Woche im Training. „Das ist eine Hausnummer.“ Erstmals in seiner Ohlstädter Zeit stand die Startelf am Donnerstag vor dem Spiel noch nicht fest. Stichwort: Konkurrenzkampf. Dabei sah es zunächst weniger prickelnd aus. Kurz vor dem Trainingslager breitete sich Corona am Boschet aus, schickte acht Kicker in die Isolation. Auch die Generalprobe gegen Uffing fiel deswegen flach. Die verbleibenden Spieler sorgten in Südtirol aber in allen fünf Einheiten für „viel Zug“.

SV Ohlstadt: Florian Weber spielt in Habach von Beginn an

Mit einigen Überraschungen am Ende. So erstaunte Matthias Kaindl im Endspurt durch imposantes Auftreten. Tischer befürchtete nach der Sprunggelenksverletzung des Außenbahnspielers schon Schlimmstes in Sachen Karriereende. Doch jetzt ist Kaindl wieder da, mit großer Gier nach einem Stammplatz. An Florian Weber werden sich die Gegenspieler erst gewöhnen müssen. Er ist das letzte Überbleibsel der zeitweisen Spielgemeinschaft der Reserve mit dem SV Grafenaschau. Für gewöhnlich verteidigt Weber als Spielführer zentral in der zweiten Mannschaft. Doch Tischer packte ihn beim Ehrgeiz, holte ihn fest in den Kreisliga-Kader. Nun ist Weber eine echte Alternative als Rechts- und Innenverteidiger. „Er wird in Habach anfangen“, betont sein Trainer.

Dann ist da noch Torjäger Maximlian Schwinghammer. Gleich im ersten Saisonspiel hatte er sich schwer an der Schulter verletzt. Vor Ostern erwartete ihn keiner zurück. Doch Schwinghammer kämpfte sich durch die Physio, packte einige Einheiten in Eigenregie oben drauf und hat nun bereits grünes Licht von den Ärzten bekommen. „Man sieht, was es ausmachen kann, wenn sich ein Spieler quält“, lobt Tischer seinen Stoßstürmer.