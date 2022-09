Ein Punkt auf dem Holperrasen

Von: Oliver Rabuser

Unnötiger Platzverweis: Nach einer tollen Torvorbereitung holt sich Finn Geiger (M.) die Rote Karte ab. © Oliver Rabuser

Zwar holt der SV Ohlstadt gegen den SC Pöcking auf holprigem Rasen einen 0:2-Rückstand auf, hadert aber dennoch mit dem 2:2.

Pöcking – Gefühlsachterbahn beim SV Ohlstadt. Der Kicker vom Boschet holen beim SC Pöcking einen 0:2-Rückstand auf, bleiben weiter ungeschlagen, hadern aber mit dem Spielverlauf, dem Schiedsrichter und in erster Linie mit sich selbst. Mit 2:2 endete eine in vielerlei Hinsicht kuriose Partie.

Bereits die ersten Spielminuten boten ein Spektakel. Maximilian Schwinghammer vergab frei vor Keeper Maximilian Heinecke die Führung für den SVO. Dann traf Andreas Wunder nur den Pfosten, ehe Hannes Fischer den zweiten Hochkaräter vermasselte. „Kläglich“, sagte Coach Stefan Schwinghammer, der schon beim Aufwärmen nichts Gutes ahnte. Denn schon da waren seinem Team die mangelhaften Platzverhältnisse relativ einerlei. In der Partie wurde der Holperrasen erst recht zum Hindernis. „Obwohl ich gesagt habe: Passt auf beim Passspiel.“

Der SVO war das bessere Team, dennoch führte zur Halbzeit der Gastgeber. Zweimal bestrafte Sturm-Routinier Clemens Link zu weit aufgerückte Ohlstädter für Ballverluste in der Vorwärtsbewegung. Indes war Schwinghammer mit Schiedsrichter Jakob Zinßer unzufrieden, der Luis Frombeck einen Strafstoß verweigerte, stattdessen Freistoß für Pöcking gab. „Da haben alle gelacht.“ Nach dem Seitenwechsel ließ sich der Spielleiter zweimal von lautstarken Protestnoten der Heimelf beeinflussen. Nachdem Florian Augscheller einen Elfmeter auch im Nachschuss vergab, der Ball aber ins Tor abprallte, entschied Zinßer auf Abseits. Nonsens vom Schiri, Slapstick von Augscheller.

Finn Geigers Platzverweis war dagegen vertretbar. Nach Ballverlust an der Seitenlinie, verfolgte der Kreisliga-Debütant seinen Gegenspieler über den halben Platz, senste ihn schließlich um. Zuvor bereitete Geiger mit herrlichem Diagonalball auf Frombeck Augschellers Anschlusstor vor. „Das ist der Finn“, kommentierte Schwinghammer, auch im Jugendbereich hatte Geiger unterschiedliche Leistungen gezeigt. „Er wird sich selbst am meisten ärgern“, erklärte der Trainer. Am Mittwoch gegen Peißenberg hätte Geiger einen Startelf-Einsatz bekommen. So aber verpasst er das Nachholspiel und auch den Schlager gegen Habach.

Positiv aus SVO-Sicht: Alle fünf Einwechslungen brachten frischen Wind und die Mannschaft gab nie auf. In Unterzahl glich Maximilian Schwinghammer aus, Augenblicke später vergab er überhastet den möglichen Siegtreffer. „Die Moral ist gut“, betonte der Trainer. „Aber es ist noch viel zu tun.“