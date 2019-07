Thümmler trifft doppelt - SV Ohlstadt siegt durch Gala in der ersten Halbzeit

Torrausch gegen TSV Königsdorf

von Oliver Rabuser schließen

Manchmal helfen nur abgedroschene Metaphern. Zumindest wusste Jan Tischer nicht, wie er den zweiten Spielabschnitt im Pokalduell gegen den TSV Königsdorf anders hätte beschreiben sollen.

TSV Königsdorf – SV Ohlstadt 0:4 (0:4)

Schiedsrichter: Dragan Dekic (TSV Oberammergau). – Zuschauer: 25. – Tore: 0:1 (9.) T. Reißl, 0:2 (17.) Kurz, 0:3 (25.) Thümmler, 0:4 (28.) Thümmler.

Der „Mantel des Schweigens“ ließ schon mal tief blicken. „Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss“, präzisierte Tischer das Ganze.

Kurzum: Der SV Ohlstadt passte sich nach klarer Pausenführung immer mehr dem Niveau eines „sehr schwachen Gegners“ an, dessen einzige Tormöglichkeit in der Schlussphase zu notieren war. „Es ist nichts mehr gegangen“, räumt der SVO-Coach ein. Zwar forderte er zur Pause weiterhin die Bereitschaft zu lauf Intensivem Spiel und wenigen Ballkontakten ein. Nur machte der Körper inmitten intensiver Trainingseinheiten bei so manchem Spieler nicht mehr recht mit. Zumal die Partie im Nu entschieden war.

Tobias Reißl brachte den SVO in Führung, nachdem Bernhard Kurz in die Tiefe geschickt wurde und uneigennützig quer legte. Kurz selbst profitierte wenig später von einem Zuspiel von Michael Guglhör. Die beiden restlichen Torerfolge verbuchte Jonas Thümmler. Der Neuzugang drückte den Ball zweimal aus wenigen Metern ins leere Tor. Kommende Woche sind die Ohlstädter beim SC Rot-Weiß Bad Tölz zu Gast.