Uninspiriert, unentschlossen, ungenau

Von: Oliver Rabuser

„Als Team einfach zu wenig“: Mit diesen Worten beschreibt SVO-Trainer Stefan Schwinghammer den Auftritt seines Teams gegen Peißenberg. Das 1:0 von Bernhard Kurz (l.) sollte nicht genügen. © Oliver Rabuser

Platz eins war möglich, Platz drei ist die vorläufige Realität: Der SV Ohlstadt verliert trotz 1:0-Führung gegen den TSV Peißenberg mit 1:2.

Ohlstadt – Dahin ist der Status „ungeschlagen“. Der SV Ohlstadt leistete sich trotz ordentlichem Zwischensprint zu viele Fehler, kassierte zwei absolut vermeidbare Gegentore und verlor deswegen das Nachholspiel gegen den TSV Peißenberg mit 1:2. Anstatt am Samstag als Spitzenreiter in den Heimschlager gegen den ASV Habach zu gehen, müssen die Ohlstädter ihren Kontrahenten vom Mittwochabend im Klassement passieren lassen. „Als Team einfach zu wenig“, urteilte Stefan Schwinghammer nach der Partie.

Dabei bekam der SVO unverhofft eine zweite Chance. Wieder einmal schlug das Wetter Kapriolen, was mit einer zehnminütigen Unterbrechung Mitte der ersten Spielhälfte einherging. Bis dahin war der Auftritt der Gastgeber vollkommen uninspiriert. Peißenberg hätte gut und gerne zu diesem Zeitpunkt bereits 2:0 führen können, ehe die Schwinghammer-Elf ihre Lethargie überhaupt erkannt hätte. „Alles steht, es gab keine Laufbereitschaft“, monierte der Coach.

Als der Unparteiische beide Teams wieder auf den Platz beorderte, griff der SVO zur bestmöglichen Lösung, um in die Partie zu finden: Er ging in Führung. Lukas Jonietz spielte einen langen und flachen Pass auf Maximilian Schwinghammer, der den Ball behauptete und an Bernhard Kurz übergab. Anschließend konnte Schwinghammer zuschauen, wie Ohlstadts Offensiv-Urgestein aus 20 Meter zentraler Position erfolgreich war.

Nach dem Seitenwechsel spielte die Heimelf ihre Umschaltmomente nicht entschlossen genug aus, wodurch Einschussgelegenheiten zum so wichtigen 2:0 ausblieben. Ausnahme war der Freistoß von Kevin Lahmeyer, den TSV-Keeper Adrian Erhard stark aus der bedrohten Ecke fischte. Später tauchte Erhard auch noch den Versuch von Schwinghammer artistisch aus dem Winkel.

Dazwischen passierte Fatales: Ein schlampiger Eckball gepaart mit mangelhafter Absicherung führte zum Ausgleich. „Entweder besser absichern oder ein Foul ziehen“, benannte der Coach die Fehlerquelle, um zu ergänzen, dass das dritte Gegentor nach einem eigenen Eckball „lehrreich“ sein sollte. Beim 1:2 kam Peißenberg zum Flanken, obwohl der SVO auf der Außenbahn in Überzahl war. Zudem musste Jonas Fuhrmann die abgefälschte Hereingabe passieren lassen. Die Ungenauigkeiten in Ohlstadts Schlussoffensive passten zum verpatzten Match.

Coach Schwinghammer setzte aber schnell den Haken hinter die erste Pleite der Saison: „Ist nicht schlimm, aber man muss seine Fehler erkennen.“