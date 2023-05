SV Ohlstadt kassiert in Peißenberg Dämpfer im Aufstiegsrennen

Von: Oliver Rabuser

Ins Straucheln geraten: Johannes Fischer (l.) und der SVO müssen gegen den TSV Peißenberg um Matthias Rohrmoser einen Rückschlag hinnehmen. Nun gilt es, sich wieder aufzurappeln. Foto: Oliver rabuser © Oliver rabuser

Der SV Ohlstadt verfällt beim TSV Peißenberg in alte Muster, unterliegt 0:2 und verpasst dadurch den direkten Sprung auf die Aufstiegsränge.

Peißenberg – Ein gebrauchter Tag hat nun zum unplanmäßigen Rückschlag geführt, dennoch ist noch nicht aller Tage Abend. In den beiden kommenden Heimspielen gegen Hausham und Miesbach könnte der Relegationsplatz noch ein Thema werden. „Wichtig ist, dass wir weiter dran glauben“, stellt Stefan Schwinghammer klar. Und hart dafür arbeiten. „Wir müssen die nächsten drei Wochen noch etwas tun – auch im Training.“

Ein bewusster Einwurf des Trainers. Denn Befürchtungen hatten sich bereits während der vergangenen Woche aufgebaut, als einige Spieler kürzertraten, über Blessuren jammerten und die Bereitschaft, sich knallhart durchzubeißen, nicht zwingend erkennbar war. Und weil man zumeist so spielt, wie man auch trainiert, war die positive Grundstimmung schnell verschwunden.

SV Ohlstadt: Nicht entschlossen genug gegen Peißenberg

Und dann kam die Partie in Peißenberg. „Das war wieder der alte SVO“, bedauert Schwinghammer das Streichresultat. „Peißenberg hat uns das vorgelebt, wie wir es vor einer Woche getan haben.“ Leidenschaft also machte den Unterschied in einem selten hochklassigen Match, in dem zunächst auf beiden Seiten eine Rettungstat vor der Torlinie zu notieren war. Für Ohlstadt kam Simon Nutzinger zum Abschluss, doch Elefterios Caci bekam den Kopf noch an den Ball. Jener Caci, einer der kopfballstärksten Akteure im TSV-Kader, war es auch, der die Führung für die Gastgeber besorgte. Er köpfte einen Freistoß von Johannes Jungmann am zweiten Pfosten zum 1:0 ein. „Hätte man verteidigen können, aber Peißenberg hat sich das verdient“, urteilt der Trainer. Explizit arbeitet er das höhere Level an Entschlossenheit beim Gegner heraus.

Bitter natürlich für den SVO, dass unmittelbar nach einem Pausen-Update der nächste Rückschlag folgte: Einen Ballverlust im Spielaufbau nutzte der TSV zum flotten Umschaltmoment, einem Zuspiel auf den rechten Flügel zu Caner Demirci, zu dessen Hereingabe auf Hannes Kunterweit – und dem 2:0.

Maximilian Schwinghammer verpasste durch einen Lattentreffer den Anschluss. Zum Bedauern seines Onkels. „Da wäre vielleicht noch einmal ein Ruck durchs Team gegangen“, sagt der Coach. Letztlich aber vermochte der SVO keinerlei Brandherde mehr zu entfachen. „Die Ohlstädter Standards haben wir alle wegverteidigt“, bilanziert TSV-Spielertrainer Michael Stoßberger. (Oliver Rabuser)