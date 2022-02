SV Ohlstadt: Testspielsieg gegen den Kreisklassisten ASV Antdorf - SV von Personalsorgen geplagt

Von: Oliver Rabuser

Musste beim Testspiel-Erfolg über den ASV Antdorf personalbedingt auf vielen Positionen umstellen: Ohlstadt-Trainer Jan Tischer. © RABUSER

Dem SV Ohlstadt ist der Testspiel-Einstand trotz zahlreicher Ausfälle geglückt. Gegen den eine Liga tiefer spielenden Kreisklassisten ASV Antdorf gewann das Team von Jan Tischer mit 2:0.

Ohlstadt – Obgleich die halbe Mannschaft nicht zur Verfügung stand, konnte sich der erste Test des SV Ohlstadt sehen lassen. „Phasenweise ganz ordentlich“, bilanziert Jan Tischer nach dem 2:0-Erfolg über den ASV Antdorf.

Die personelle Situation beim Kreisligisten nötigte Tischer zu einem hohen Maß an Einfallsreichtum. So agierte Abwehrmann Simon Nutzinger als Offensivspieler, während an seiner Stelle Florian Weber zentral in der Abwehrkette agierte. Corona-Nachwehen, Rekonvaleszenten und wieder aufgebrochene Blessuren schränken Tischers Möglichkeiten stark ein. Diesmal halfen Maximilian Purkart und Andreas Wörner aus der Reserve aus.

Auch bei den Zugängen ist Geduld angesagt: Florian Augscheller wohnte dem Treiben auf Krücken bei; dem Angreifer wurde eine Schraube aus dem Fuß entfernt. Geplanter Einstieg: Nach der Faschingswoche. Kevin Lahmeyer lief 45 Minuten auf der Außenbahn und später als Sechser auf. „Er muss halt reinkommen, hat ein Jahr kein Pflichtspiel bestritten“, gibt Tischer zu bedenken. Die Treffer markierten Franz Leis und Tobias Stadler. (Oliver Rabuser)