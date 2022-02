SV Ohlstadt: Deadline verschlafen! BFV sperrt Neuzugang Florian Augscheller drei Monate

Von: Oliver Rabuser

Perfekt passt Florian Augscheller (r.) menschlich zu Ohlstadt, davon ist Spartenleiter Florian Müller überzeugt. © or

Bittere Pille für den SV Ohlstadt und seinen neuen Spieler. Weil der Florian Augscheller zu spät angemeldet wurde, fehlt der Angreifer dem Kreisligisten bis Mitte Mai.

Ohlstadt – Florian Augscheller darf nicht wie geplant gleich zu Beginn der Rückrunde ins Leiberl des SV Ohlstadt schlüpfen und den Kreisligisten als Stoßstürmer unterstützen. Durch ein internes Versäumnis wurde der 21-Jährige nach seinem Wechsel vom 1. FC Garmisch-Partenkichen an den Boschet mit einer dreimonatigen Sperre belegt. Während man sich beim Kreisligisten ordentlich ärgert, reagierte Augscheller mit einer beachtlichen Geste.

Den Formfehler bedauert Florian Müller sehr. „Für uns bitter, weil wir Bedarf auf dieser Position haben.“ Vielmehr beschäftigen den Spartenleiter allerdings die Befindlichkeiten des Spielers, der sich bis Mitte Mai gedulden muss, um für seinen neuen Klub aufzulaufen. „Flo wechselt extra zu uns, jetzt können wir ihm nicht das geben, was er will – spielen.“ Was war passiert? Als sich Augscheller mit dem SVO im Spätherbst einig war, wurde er vom 1. FC rechtzeitig abgemeldet. Ohlstadt hätte ihn bis spätestens 31. Januar beim Verband anmelden müssen. Wie bei Kevin Lahmeyer, dem anderen Zugang. Bei Augscheller aber verpasste man die Frist. Warum, weiß niemand. Aufgefallen ist das „bedauerliche und unverständliche Versäumnis“ (Müller), als Augscheller auf der neuen Spielerliste nicht auftauchte. Alle Hebel setzten die Ohlstädter in Bewegung, um die Sperre vielleicht doch noch abzuwenden. Vergeblich. Der Bayerische Fußball-Verband erteilt keine Ausnahmen. Schließlich komme so ein Fauxpas bis zu 80-Mal pro Wechselperiode vor.

SV Ohlstadt: Florian Augscheller kann bis auf Weiteres nicht für den Kreisligisten auflaufen

Am 14. Mai könnte der angehende Versicherungskaufmann in Lenggries erstmals auflaufen, zuvor bereits in Testspielen. Gerade erholt er sich von einer Operation, nach der Faschingswoche steigt er ins Mannschaftstraining ein. Auch ins Trainingslager fährt er mit „und wird danach die Mannschaft von Außen unterstützen“, freut sich Müller. Augscheller hätte anders reagieren können. Beim 1. FC zu bleiben und dort bis Sommer oder darüber hinaus weiterkicken, wäre eine Alternative gewesen. Das wollte er aber nicht. Nach dem 2:0- Erfolg des SVO gegen Antdorf am vergangenen Samstag teilte Augscheller dem Team seine Entscheidung mit. Die Mannschaft applaudierte. „Einen größeren Vertrauensvorschuss können wir nicht bekommen“, sagt Müller. So hat der Fehler etwas Positives: „Wir sind mehr denn je überzeugt, dass Flo menschlich 100-prozentig zu uns passt.“ (Oliver Rabuser)