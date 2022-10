SV Ohlstadt: Start in die heiße Phase – Schwinghammer fordert mehr Feuer und Überzeugung

Von: Oliver Rabuser

Stabilisiert die Defensive: Klaus Zach (r.). Foto: or © or

Jetzt geht’s ans Eingemachte. Weil der SV Ohlstadt in der Vorwoche wichtige Zähler hat liegen lassen, erhöht sich der Druck auf das Team mit Blick auf Platz drei.

Ohlstadt – Auch der Pöckinger Erfolg im Nachholspiel gegen den ASV Habach unter der Woche bedeutete keine Hilfestellung für den SVO. Im Gegenteil: Nahezu alle Teams sind wieder im Rennen. „Es geht jetzt in die heiße Phase“, stellt Stefan Schwinghammer vor der Partie gegen Münsing klar.

Natürlich war es kein einfaches Unterfangen in Polling angesichts einer Reihe angeschlagener oder kranker Spieler. Allein darauf möchte sich der Coach aber nicht versteifen. Ihm haben über weite Strecken „Laufbereitschaft und absoluter Wille“ gefehlt. Schwinghammer wird nicht so richtig schlau aus seinem Team. Gute Trainingsleistungen spiegeln sich im Spiel nicht wider. „Einige waren nicht zu erkennen.“ Für den 58-Jährigen Kopfsache.

Bisweilen fehlt ihm auch das Feuer im Training. Zumindest was die Eigeninitiative des Teams angeht. Auch im Spiel wünscht sich der Trainer mal einen verbalen Tritt in den Allerwertesten des Nebenmannes, um ihn in die Spur zu bringen. „Die Mannschaft muss lernen, ein Spiel zu lesen und zu dirigieren.“ Denn an der spielerischen Basis fehlt es den Spielern nicht. „Sie können es ja, machen sich aber den Druck selber.“

Geistige Frische und Überzeugung sind also das Mittel zum Erreichen der Meisterrunde. Dass die Münsinger mit einer mehr ausgetragenen Begegnung praktisch um ihre letzte Chance spielen, macht sie für Schwinghammer umso gefährlicher. „Von Platz zwei bis sechs ist alles offen.“ Noch. Nach diesem Wochenende könnten die Konturen klarer sein. Vor allem auf die Offensive der Gäste um Sebastian Schennach und Hans Zachenbacher gilt es aufzupassen. „Das war schon im Hinspiel nicht so leicht.“ Gegen die Spitzen dürfe man „nicht zu weit auseinander stehen“, um notfalls doppeln zu können. Mit Rudi Schedler und Klaus Zach kehren essenzielle Stammkräfte in den Kader zurück, auch Jonas Thümmler dürfte wieder dabei sein. Bernhard Kurz und Maximilian Schwinghammer haben – anders als in Polling – eine komplette Trainingswoche hinter sich. „Der Kader ist wieder etwas stabiler.“ or