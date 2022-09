SV Ohlstadt: Ansprüche bewegen sich nach oben - Platz eins in Reichweite

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Wird fehlen: Ohlstadts Philippe Schulz hat sich im Spiel gegen Pöcking einen Innenbandriss im Knie zugezogen. FOTO: Oliver Rabuser © Oliver Rabuser

Nach vier Spieltagen ungeschlagen zu sein, ist für den SV Ohlstadt angesichts der vergangenen Spielzeiten alles andere als ein Selbstverständnis.

Ohlstadt – Doch die Betrachtungsweise hat sich geändert. Hatte das Remis in Waldram zum Auftakt aufgrund vieler Ausfälle noch wenig Aussagekraft, wird die jüngste Punkteteilung in Pöcking trotz eines 0:2-Rückstandes als vermeidbar eingeordnet.

Die Ansprüche des SVO bewegen sich nach oben. Ihnen gerecht werden kann das Team innerhalb der kommenden vier Tage, wenn mit dem TSV Peißenberg (heute, 19 Uhr) und dem ASV Habach (Samstag, 16 Uhr) zwei Konkurrenten am Boschet gastieren, die bislang in ähnlichem Umfang wie die Heimelf gepunktet haben. Mit einem Dreier im Nachholspiel gegen Peißenberg würden die Ohlstädter vorübergehend alleinig die Tabellenführung einnehmen.

Stefan Schwinghammer gehört zu jener Sorte Trainer, die für die Aufarbeitung zurückliegender Ereignisse keine epische Zeitspanne ansetzen. Noch am vergangenen Samstag scharte er seine Mannen auf dem Pöckinger Rasen um sich, um ihnen ihre Versäumnisse vor Augen zu halten. Vornehmlich mentale Abstriche, weniger spielerische Unzulänglichkeiten. „Man muss Schlüsse aus dem vergangenen Spiel ziehen“, stellt der Coach klar. Vom Credo, die eigenen Stärken auf den Platz zu bringen, sich dennoch situativ auf die Qualitäten der jeweiligen Gegner einzustellen, driftete die SVO-Elf zu weit ab. „Wir müssen mehr darauf achten, unser Spiel zu spielen“, betont Schwinghammer.

Da geht es um „Konzentration im Spielaufbau“. Als Faustpfand für Stabilität in der eigenen Zone, aber auch um das entschlossene Verwerten der Tormöglichkeiten. „Wir dürfen dem Gegner keine Konter gestatten, müssen aber auch unsere Chancen besser nutzen, wenn sie da sind“, verdeutlicht Schwinghammer. In den beiden vergangenen Partien sei eine zu große Anzahl an Einschussgelegenheiten verpasst worden.

Peißenberg sieht sich laut Spielertrainer Michael Stoßberger nicht zwingend in der Rolle des Außenseites. „Ist nicht gesagt, dass wir der Underdog sind“, sagt der 33-Jährige mit Blick auf einen vollzähligen Kader. Der SVO kann in diesem Punkt nicht ganz mithalten. Finn Geiger, potenzieller Startspieler für Mittwoch, ist nach seinem Platzverweis in Pöcking gesperrt. Ungleich länger wird Philippe Schulz pausieren müssen. Der Innenverteidiger zog sich am Samstag in der Frühphase der Partie einen Innenbandriss im Knie zu. Wer von den infrage kommenden Kandidaten die vakante Stelle im Abwehrzentrum besetzt, ließ Schwinghammer offen. „Wir können jederzeit umstellen, haben wir am Samstag ja auch gemacht.“ (or)