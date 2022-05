SV Ohlstadt: Treue Mitglieder und ein verlässlicher Partner - Jahresversammlung des Kreisligisten

Von: Oliver Rabuser

Der Höhepunkt: Vorsitzender Martin Gratz (l.) mit Albert Steigenberger, der seit 70 Jahre im Sportverein ist. © Oliver Rabuser

Der SV Ohlstadt hatte bei seiner Jahresversammlung zu besprechen. Zudem wurden auch langjährige Mitglieder des Vereins geehrt.

Ohlstadt – Natürlich werden auch beim SV Ohlstadt Anschaffungen oder Umbauten mit der gebotenen Sorgfalt behandelt. Und doch: Einmal mehr hob Vorsitzender Martin Gratz bei der Jahresversammlung die seit Jahren gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde hervor. Die ist wichtiger Partner für den Sportverein, der nach dem Umbau des Vereinsheims nun wieder ein Großprojekt zu stemmen hatte. Bei der Finanzierung läuft es eben nicht ohne das Rathaus.

Ehrennadeln für die Verdienste gab es für Bernd Hannika, Stefan Frombeck und Florian Müller aus der Hand von SVO-Vize Anton Fischer. © Oliver Rabuser

Es geht um den Kunstrasenplatz samt LED-Flutlicht, das die Sportanlage am Boschet nun auch noch mit modernster Technik ausleuchtet. Fertig ist die Anlage, eingeweiht, und gespielt wird darauf ebenfalls schon. So flott geht es in Sachen Bezahlung des Ganzen freilich nicht. Beim Kunstrasen sind inzwischen rund 150 000 Euro der bewilligten 208 000 Euro vom Bayerischen Landessportverbandes abgerufen worden. Entsprechend zeitnah erfolgt die Rückzahlung an die Kommune. Für die Flutlichtanlage – da geht es nochmals um 90 000 Euro – ist die Vorfinanzierung bereits Mitte April von den Gemeinderäten bejaht worden. Die restlichen rund 10 000 Euro muss der SV Ohlstadt selbst schultern, was definitiv ins Kontor schlägt. Ebenso die Neuanschaffung eines neuen Rasenmähers, mit dem auch der Kunstrasen abgesaugt werden kann. Dafür muss der Klub rund 51 402 Euro berappen. In diesem Fall aber gibt es wieder einen Zuschuss von der Gemeinde in Höhe von 50 Prozent. Beim Ankauf einer Schneefräse hatte der Verein dann tatsächlich Skrupel, nochmals im Rathaus anfragen. Aufgrund der laut Gratz „angespannten Finanzlage“ geht es in diesem Fall aber nicht ohne eine Fremdfinanzierung. Obgleich Fixtermine wie der Fackelmarsch vor Silvester oder der Ausflug der Skiabteilung Corona zum Opfer gefallen sind, blieben die rund 1100 Mitglieder dem SV Ohlstadt treu verbunden.

50 Jahre beim SVO: Michael Wäckerle und Stefan Schwinghammer. © Oliver Rabuser

SV Ohlstadt: Ehrung seiner langjährigen Mitglieder auf der Jahreshauptversammlung

Ein breites Spektrum nehmen seit jeher Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft, aber auch Verdienste zum Wohle des Vereins ein. So erhielten Benedikt Fischer, Jenny Pabst und Franziska Loris die Ehrennadel in Bronze. Die beiden Letztgenannten für ihr Engagement im Kinderturnen/-tanz sowie in der Leichtathletik, Fischer als aktueller Coach der U19 für sein Engagement im Nachwuchs seit 2014. Bernd Hannika und Florian Müller durften sich die Ehrennadel in Silber ans Revers heften. Hannika fungiert seit 2010 als Nachwuchstrainer, überdies als Übungsleiter für Skigymnastik und Damenturnen. Müller ist beim SVO im Fußballbereich omnipräsent – als Nachwuchstrainer, Jugendleiter, Stadionsprecher und aktuell auch als Abteilungsleiter. Die höchste Auszeichnung innerhalb des Klubs, die Ehrennadel in Gold mit Brillant, ging diesmal an Stefan Frombeck. Der jüngste Aufstieg der Reserve krönte seine Trainerlaufbahn, die nach 269 Matches als Spieler in der Ersten Mannschaft im Jahre 2008 begann und sich über nahezu sämtliche Altersklassen erstreckte. Überdies war Frombeck aktiv in den Sportheimbau involviert.

Ein ganzer Schwung an Mitgliedern wurde für langjährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Als Höhepunkt überreichte Martin Gratz die Urkunde für 70 Jahre im SVO an Albert Steigenberger. Einer von vieren, die diese Auszeichnung erhielten. (Oliver Rabuser)

