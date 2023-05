„Billige Fehler als Geschenke für den Gegner“ - SV Ohlstadt lässt ASV Habach ungewollt jubeln

Von: Oliver Rabuser

Zwei gegen einen und dennoch kann der Gegner den Pass spielen: Die Ohlstädter um Klaus Zach (l.) und Christoph Wäckerle (r.) begehen einfach zu viele Fehler. FOTO: Rabuser © Rabuser

Der SV Ohlstadt hat gegen Hausham verloren. Trainer Schwinghammer ärgert sich über die Patzer seiner Mannschaft. Der ASV Habach steigt dadurch auf.

Ohlstadt – Als der Schlusspfiff ertönt, brandet kolossaler Jubel auf. In Feierstimmung brachten sich die Spieler des ASV Habach, deren Aufstieg in die Bezirksliga nach der 3:4-Niederlage des SV Ohlstadt gegen die SG Hausham unumstößlich ist. Die Heimelf illustrierte in fast perfider Weise, warum sie in einer höheren Spielklasse nichts zu suchen hat. Zwar ist der Relegationsplatz rechnerisch nach wie vor in Reichweite, doch mit diesem Thema müssen sich wohl weder die Mannschaft noch deren neuer Trainer – kommende Woche wird er vorgestellt – beschäftigen.

Vier Gegentore kassierten die Boschet-Kicker vor eigenem Publikum; an allen waren sie maßgeblich beteiligt. „Das gibt mir zu denken, weil es eigentlich eine routinierte Mannschaft ist“, sagt Stefan Schwinghammer und zweifelt an der Wettkampftauglichkeit seines Teams. Was vor dem Spiel angesprochen und was davon letztlich umgesetzt wurde, dazwischen lagen Welten. Zwar – um das Positive zu beschreiben – egalisierte der SVO dreimal einen Rückstand, trotzdem sprang nichts Zählbares heraus. Bitter genug. „Meine Spieler haben nicht das gemacht, was ich ihnen gesagt habe. Da kannst du dann noch so viel trainieren“, stellt Schwinghammer fest.

SV Ohlstadt leistet sich im Heimspiel gegen die SG Hausham zu viele Patzer

Wäre auch schlimm, wenn dieses SVO-Verhalten bei den Gegentoren zu den Übungsinhalten gehören würde. Beim 0:1 schätzte Jonas Thümmler einen Steilpass falsch ein und konnte deswegen nicht mehr vor dem entscheidenden Abspiel eingreifen. Das 1:2 ging auf die Kappe von Jonas Fuhrmann, der aus seinem Tor eilte, aber gefühlt ein Lichtjahr zu spät kam. „Billige Fehler als Geschenke für den Gegner“, haderte Schwinghammer. Im zweiten Abschnitt ging es ähnlich weiter. War Thomas Reiter dem SVO-Gehäuse schon in den Minuten zuvor gefährlich nahegekommen, schlug es beim dritten Versuch ein.

Freilich gab es auch lichte Momente. Dafür ist das Potenzial der Ohlstädter zu groß. Maximilian Schwinghammer war für das zwischenzeitliche 1:1 zuständig, Geburtstagskind Bernhard Kurz für das 2:2. Beim dritten Tor segelte eine Hereingabe von Simon Nutzinger so akkurat über die Abwehr, dass der Ball erst hinter der Torlinie geklärt werden konnte. Zeit für den entscheidenden Vorstoß wäre vorhanden gewesen. Doch dann patzte der SVO erneut. Fuhrmann verarbeitete einen scharfen Freistoß unzureichend, sodass die Gäste abstauben durften. (OLIVER RABUSER)