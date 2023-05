Bezirksliga ist kein Tabuthema mehr: SV Ohlstadt vor richtungsweisendem Saisonfinale

Von: Oliver Rabuser

Jubeln über einen der vier Ohlstädter Treffer: (v.l.) Kevin Lahmeyer, Jonas Thümmler und Simon Nutzinger. Foto: Rabuser © Rabuser

Sie lassen nicht locker, und sie haben Bock auf das, was sie gerade tun. Die Bezirksliga ist längst kein tabuisierter Begriff mehr für die Spieler des SV Ohlstadt, die sich durch einen imponierenden 4:1-Erfolg über den Lenggrieser SC aussichtsreich für das Saisonfinale positioniert haben.

Ohlstadt – „Die Mannschaft hat einen kleinen Schritt nach vorne gemacht und inzwischen viel Selbstvertrauen“, resümiert Stefan Schwinghammer nach dem dritten Sieg in der Meisterrunde. Mit Blick auf die wegweisenden Matches gegen Peißenberg und Hausham betont der Coach aber: „Wir müssen weiterhin fleißig sein.“ Denn nur den Tüchtigen gehört die Welt, und dass es ohne Fleiß keinen (Aufstiegs-)Preis gibt, versteht sich auch. Aktuell verdient sich der SVO sein Spielglück. Die Fehlerquote ist überschaubar, das kollektive Miteinander unstreitig. „Die erste Halbzeit war mit das Beste unter meiner Regie. Jeder hat sein Können und Laufbereitschaft abgerufen“, schwärmt Schwinghammer.

In der Tat präsentierten sich die Ohlstädter von Beginn an ungewohnt entschlossen. Klaus Zach sorgte für die Führung (13.). Er rauschte an Paul Laß vorbei, prüfte Maxi Kleim mit einem satten Schuss, dann setzte er den Abpraller mit dem schwächeren rechten Fuß in den Winkel. Simon Nutzinger, zunächst aus der Drehung, dann per Freistoß, kam dem zweiten Treffer ebenso nahe wie Hannes Fischer, der knapp übers Tor zielte. Besser machte es kurz vor der Halbzeit Kevin Lahmeyer (40.). Der Defensivspezialist verwandelte von der Eckfahne auf direktem Weg zur 2:0-Pausenführung.

SVO-Keeper glänzt mehrfach

Nach dem Seitenwechsel versuchte es der LSC es noch mal. Und tatsächlich fiel der vermeintliche Anschluss auch, fand aber wegen Abseits keine Anerkennung. Dann packte Schlussmann Jonas Fuhrmann gegen Michael Demmel zwei Monster-Paraden in einer Aktion aus, welche die Zuschauer vor Begeisterung förmlich ausrasten ließen. Zurecht, denn in der Folge machte Ohlstadt wieder Dampf.

Tobias Stadler schickte einen Freistoß seitlich von der Mittellinie in den hinteren Teil des Strafraums, wo Franz Leis völlig unbedrängt zum dritten Tor einnicken konnte (65.), ehe Simon Nutzinger nach einem vermeintlichen Handspiel per Elfmeter erhöhte (76.). Zwar konnten die Gäste neun Minuten vor dem Ende ebenfalls vom Punkt durch Leonhard Gerg noch einmal verkürzen, am ungefährdeten Sieg des SV Ohlstadt änderte das aber nichts mehr. (Oliver Rabuser)