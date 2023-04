Sieg nach 2:0-Vorsprung: Drei Anläufe hat der SVO dafür gebraucht

Von: Oliver Rabuser

Die Matchwinner: Bernhard Kurz (Nummer 11) jubelt mit den beiden Ohlstädter Torschützen (v.l.) Franz Leis und Maximilian Schwinghammer. FOTO: RABUSER © RABUSER

Nach einer Zwei-Tore-Führung als Sieger vom Platz zu gehen, ist normalerweise nur noch Formsache. Nicht aber zuletzt beim SV Ohlstadt.

Hausham – Zum dritten Mal in Folge erarbeitete sich der SV Ohlstadt in einem Spiel der Kreisliga-Meisterrunde einen Zweitore-Vorsprung. In Lenggries (4:6) blieb davon am Ende nichts übrig, gegen Peißenberg mussten sich die Boschet-Kicker mit einem mageren Remis begnügen. Im Dienstagabendspiel bei der SG Hausham war es wieder so weit: Ohlstadt führte mit 2:0. Dieses Mal aber klappte es mit dem Verwalten des Vorsprungs. Der SVO gewann 2:1, wahrt damit zumindest die theoretische Aussicht auf einen der vorderen Plätze.

„War absolut verdient“

„War absolut verdient“, unterstreicht Stefan Schwinghammer. SG-Kollege Stephan Leitner pflichtete dem SVO-Coach beim Handshake vorbehaltlos bei. Schwinghammer sah einen „entschlossenen Auftritt“ seiner Mannen, die auch im Resultat eine Bestätigung ihres Leistungsvermögens erfahren wollten. Die Fehlerquote war deutlich niedriger als in den vergangenen Partien. Einzig vor dem Anschlusstreffer der Gastgeber hätte der Ball nachhaltiger behauptet werden müssen. Dass der Strafstoß letztlich fragwürdig war, steht auf einem anderen Blatt. Franz Leis stand lediglich am Gegenspieler an, doch der sackte lauthals zu Boden. Ohnehin hätten sich Haushams Spieler „bei jedem Kontakt“ fallen lassen, bemängelte Schwinghammer.

So aber waren seine Schützlinge diesmal nicht aus dem Konzept zu bringen. Vielmehr hätte das Match bereits zur Pause entschieden sein müssen. Maximilian Schwinghammer ließ eine Großchance aus, und auch Leis zielte beim Versuch aufs lange Eck einen Tick zu ungenau. Doch waren beide genannten Protagonisten gleichermaßen verantwortlich für den 2:0-Vorsprung. Einmal mehr half die Ohlstädter Kopfballstärke. Leis drückte einen Eckball von Klaus Zach am zweiten Pfosten in die Maschen (26.). Mit dem Halbzeitpfiff nickte dann Schwinghammer eine Freistoßflanke von Simon Nutzinger ein. Bereits der dritte Torerfolg für den Stürmer in der Meisterrunde, der siebte insgesamt in dieser Saison.

Bernhard Kurz hätte dann nach dem Seitenwechsel alles klar machen müssen. Doch er zögerte allein vor dem Keeper etwas, sodass der Ball noch vor der Linie geklärt werden konnte. Aber auch so reichte es für den ersten Sieg – rechtzeitig vor dem Gastspiel bei Spitzenreiter SV Miesbach am kommenden Samstag.