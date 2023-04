Platzt der Knoten gegen Hausham? SV Ohlstadt hofft auf den ersten Sieg

Von: Oliver Rabuser

Vollen Fokus fordert Ohlstatds Florian Müller gegen Hausham. Insbesondere die jungen Spieler wie Außenverteidiger Kevin Lahmeyer (l.) nimmt der Abteilungsleiter in die Pflicht. © Rabuser

Schlusslicht zu sein, ist sicher nicht das gewesen, was sich der SV Ohlstadt vor dem Start der Kreisliga-Meisterrunde vorgestellt hatte.

Ohlstadt – Geht es doch um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga. Nach den ersten beiden Spieltagen verfestigt sich allerdings der Eindruck, als hinke der SVO der Konkurrenz in einigen Qualitätsfragen hinterher. Eine überzeugende Leistung über komplette 90 Minuten wäre daher ein Anfang, diese These zu widerlegen. Am besten schon im nächsten Spiel bei der SG Hausham.

„Wir hätten sowohl Lenggries als auch Peißenberg schlagen können“, sagt Abteilungsleiter Florian Müller im Rückblick auf das Auftaktprogramm. Man habe gesehen, dass die Mannschaft ein Spiel „über eine gewisse Strecke“ dominieren könne. Nicht zu vergessen die Zwei-Tore-Führung in beiden Matches. Doch genau die war jeweils der Knackpunkt. „Es wird plötzlich alles zu fahrig und zittrig. Da wird nicht konsequent genug gespielt.“ Gleichwohl verweist Müller darauf, dass ausnahmslos „kapitale Einzelfehler“ zu den Gegentoren geführt hätten. „Das passiert, wenn du mit jungen Leuten aufläufst“, stellt er klar. Die Generation Nachwuchs darf und wird immer wieder Fehler machen.

Dennoch fordert der Spartenleiter in Summe aller bisherigen Versäumnisse einen noch schärferen Fokus auf die Pflichten. „Im Kopf einfach da sein, in Training und Spiel zu 100 Prozent konzentriert sein“, nennt der 43-Jährige die aus seiner Sicht notwendigen Ansätze. „In diesem Bereich können wir uns sicher verbessern.“ Ein anderes Thema ist die Kommunikation auf dem Feld. Immer schon so eine Sache beim SVO. Hierbei nimmt Müller auch die jungen Kicker in die Pflicht. Klar ist es nicht selbstverständlich, etablierte Akteure verbal anzuweisen. Doch müsse dieser Schweinehund schleunigst überwunden werden. „Lautstark zu agieren, gehört zur Stellenbeschreibung eines Verteidigers dazu“, zielt der Vorstand exemplarisch auf die beiden Außenverteidiger, den 20-jährigen Kevin Lahmeyer und den zwei Jahre älteren Christoph Wäckerle, ab.

Dass ausgerechnet am Dienstagabend in Hausham gekickt wird, fußt auf einer beiderseitig getroffenen Vereinbarung der Klubs. Personell kann Ohlstadts Trainer Stefan Schwinghammer auf denselben Kader wie in der Vorwoche zurückgreifen.