SV Ohlstadt holt wichtigen Dreier bei Spitzenreiter SV Miesbach

Von: Oliver Rabuser

Da kommt Freude auf: Ohlstadts Torjäger Bernhard Kurz macht gegen den Tabellenführer mit seinem Treffer den Deckel drauf. Foto: Oliver rabuser/Archiv © Oliver rabuser/Archiv

Durch den 2:0-Erfolg in Miesbach bringt der SV Ohlstadt nochmal Spannung ins Meisterrennen und bleibt vor dem Heimspiel gegen Habach oben dran.

Miesbach – Es bedurfte eines kleinen Anlaufs. Inzwischen aber ist der SV Ohlstadt auf den Geschmack gekommen. Greift der SVO tatsächlich noch mal ernsthaft ins Aufstiegsrennen der Kreisliga ein? Die beiden letzten Auftritte stützen diese These. „Es hat jeder noch die Chance“, unterstreicht Stefan Schwinghammer beim Blick auf die Tabelle. Freilich, die einen mehr, die anderen weniger. Ohlstadt kann plötzlich aus eigener Kraft etwas schaffen, was bis vor einer Woche unmöglich erschien: Im Falle eines weiteren Erfolgs am kommenden Samstag messerscharf in das Wetteifern um die Bezirksliga einzusteigen. Zumal sämtliche unmittelbare Konkurrenten noch am Boschet gastieren.

Miesbach staunte nicht schlecht über die Courage der Gäste. „Wir waren die entschlossenere Mannschaft, hatten die besseren Chancen“, bilanziert Schwinghammer. Der SVO hatte sowohl Miesbachs Torjäger Sepp Sontheim im Griff, als auch die großgewachsenen Zielspieler bei Standards. Die beste Möglichkeit der Gastgeber – ein Schuss aus spitzem Winkel – fischte SVO-Keeper Jonas Fuhrmann mit tollem Reflex aus der bedrohten Ecke.

SV Ohlstadt belohnt sich spät für „sehr guten Fußball“

Der Begriff „Fehler“, in Schwinghammers Analysen zu Beginn der Staffel beinahe inflationäres Merkmal, kam nach dieser Partie kein einziges Mal vor. „Über 90 Minuten sehr gut Fußball gespielt“, betont der Coach. Weil der SVO die ersten seiner zahlreichen Möglichkeit nicht im Miesbacher Kasten vollenden konnte und Klaus Zach ein Strafstoß verweigert wurde, stand es zur Pause torlos.

Doch schon zu diesem Zeitpunkt fand Schwinghammer Gefallen am Spiel seiner Mannschaft. „Wie hatten viele Ecken und immer Druck auf den Miesbacher Sechzehner ausgeübt.“ Schlug sich in klaren Vorteilen in Sachen Präsenz und Spielanteilen nieder. Im zweiten Abschnitt erhöhte sich dann auch noch die Zahl der Freistöße, wodurch ein Torerfolg eigentlich überfällig wurde. Der aber ließ bis eingangs in die Schlussphase auf sich warten.

Bis Simon Nutzinger den ruhenden Ball für sich beanspruchte, Tormann Tobias Magritsch auf Flanke spekulierte, der Ball aber in die kurze Torecke segelte. Der Jubel ging mit elektrisierender Wirkung einher, weswegen der SVO alsbald die Entscheidung folgen ließ. Bernhard Kurz bekam den Ball auf den Schlappen und vollstreckte zum 2:0-Endstand. (Oliver Rabuser)