„Es ist alles zu viel“: Ohlstadts Coach Schwinghammer geht in die Fußball-Rente

Von: Oliver Rabuser

Ein seltener Anblick: Wild gestikulierend sieht man Stefan Schwinghammer nur noch selten an der Seitenlinie. Der Trainer-Oldie ist inzwischen ruhiger geworden. Foto: Rabuser © Rabuser

Stefan Schwinghammer hört im Sommer wegen gesundheitlicher Probleme beim SV Ohlstadt auf. SVO-Abteilungsleiter Florian Müller bedankt sich.

Ohlstadt – Der Wunsch, im Spätherbst seiner Trainerkarriere noch einmal den Heimatverein zu coachen, war allgegenwärtig. Gleich, was Stefan „Speedy“ Schwinghammer über die vielen Jahre an unterschiedlichen Teams anhäufte. Als der 58-Jährige vergangenes Frühjahr als Nachfolger des Trainerduos Jan Tischer/Michael Koller vorgestellt wurde, schien sich beim SV Ohlstadt ein Kreis zu schließen. Erst recht, weil die Mannschaft urplötzlich um den Aufstieg in die Bezirksliga mitspielt.

SV Ohlstadt: Trainer Stefan Schwinghammer hört im Sommer auf – Nachfolgersuche läuft

In dieser Spielklasse hatte Schwinghammer den SVO Anfang des Jahrtausends übergeben. Insoweit passt das auch alles. Nur komplett wird der Ringschluss dann doch nicht gelingen. Nach nur einer Spielzeit ist für den Coach wieder Schluss am Boschet. Die Arbeit mit dem Team hat mit der weitreichenden Entscheidung nicht annähernd etwas zu tun. Auf der anderen Seite verleiten auch die erfolgreichen Monate die Trainerikone nicht zum Weitermachen. Es sind alleine gesundheitliche Gründe, die Schwinghammer zu diesem Schritt zwingen.

Die Suche nach einem Nachfolger scheint weit fortgeschritten. Abteilungsleiter Florian Müller kündigt baldigen Vollzug an. Der Unterton des Bedauerns schwingt bei Schwinghammer mit. „Es ist alles zu viel“, versucht er seinen Entschluss zu erklären. Just am vergangenen Samstag werkelte er von frühmorgens bis kurz vor dem Treffpunkt mit seinen Kickern am Bauprojekt eines seiner beiden Söhne. Dann kurz umgezogen und weiter ging’s mit Fußball in Peißenberg. Nicht das erste Mal, dass es stressig wurde.

„Es geht um die Gesundheit“: Schwinghammer erklärt seinen Rücktritt in Ohlstadt

Bereits im Herbst sendete der Körper erste Signale. Die Winterpause linderte die Symptome zunächst. Doch schon während einer intensiven Vorbereitung inklusive Trainingslager im Ausland kehrten die Anzeichen zurück. Nach der ersten Meisterrunden-Partie in Lenggries informierte der Coach Spartenleiter Müller über das Unausweichliche.

„Es geht um die Gesundheit“, stellt Schwinghammer klar. Vor nicht zu langer Zeit durchlebte der 58-Jährige massive Einschränkungen vonseiten seines Körpers. „Es soll nicht dahin zurückgehen, wo es schon mal war.“ Der frühere Tausendsassa und Eisenfuß kann nicht mehr so, wie er möchte. „Der Ehrgeiz ist nicht mehr so da, es ist jedes Mal ein Kampf“, räumt er ein.

Anzeichen, die unübersehbar waren – sofern man den „Speedy“ von früher kennt. Da läuft kein Rumpelstilzchen mehr die Seitenlinie rauf und runter. Da schreit keiner mehr aufs Feld, dass sich die halbe Mannschaft erschreckt. Nein, Schwinghammer sitzt vornehmlich ruhig in seinem Gartenstuhl, geschützt von getönter Sonnenbrille und Kappe.

Müller bedankt sich bei Schwinghammer: „Wir waren heilfroh, dass er zugesagt hat“

„Ich habe nicht mehr die Kraft von früher“, gesteht er. Freilich weist er bisweilen Spieler auf Fehlverhalten hin. Kommt dann aber latente Widerrede, ist es ihm fast egal. Der Stress an den Wochenenden, Familie, Hund, Hobbys. „Früher hat mir das nichts ausgemacht.“ Jetzt aber wird er ausgebremst, wie er es nie kannte. „Die Belastung ist mir zu viel.“ Schwinghammer geht nach der Saison im Reinen mit sich in Fußballer-Rente. „Mit der Mannschaft war alles positiv“, betont er.

Die aber benötigt jetzt einen Coach für die kommende Saison. Müller hat mit seinen Vorstandskollegen die klassische Abwägung zu treffen: interne Lösung, oder Impuls von Außen. Die Gespräche laufen in alle Richtungen. Eine Entscheidung ist noch vor Ende der Meisterrunde Ende des Monats zu erwarten. Auf Schwinghammer lässt der Abteilungsleiter nichts kommen. „Wir waren heilfroh, dass er uns zugesagt hat.“ Denn nach Tischers Rücktritt lag kein Plan B in der Schublade.

Mit Blick auf den Saisonverlauf hat sich Schwinghammers Art als „das richtige Signal“ entpuppt. Er habe junge Kicker wie Kevin Lahmeyer oder Philippe Schulz in ein verfestigtes Kollektiv integriert, zudem Christoph Wäckerle zum Fußball zurück verholfen. „Aber wenn er es nicht mit 100 Prozent machen kann, hört er lieber auf“, sagt Müller mit absolutem Verständnis. Es liegt jetzt – ungeachtet des Rückschlags in Peißenberg – an der Mannschaft, „dem ,Speedy’ ein würdiges Abschiedsgeschenk zu machen“. (or)