SV Ohlstadt: Keine Wut mehr - Tischer denkt bereits an nächste Saison

Von: Oliver Rabuser

Schmerzlich vermisst: Ob Rudi Schedler (r.) in dieser Saison nochmals für den SVO aufläuft, ist fraglich. © Rabuser

Der SV Ohlstadt hat etwas gutzumachen. Gegen den SV Polling bekamen die Fußballer wetterbedingt keine Chance dafür. Jetzt soll es gegen Miesbach klappen.

Ohlstadt – Die Wut im Bauch über den verkorksten Auftakt ist etwas verraucht. Zeit heilt eben alle Wunden. Zu gerne jedoch hätten die Kicker des SV Ohlstadt vergangen Sonntag den SV Polling bekämpft, dabei ordentlich Wiedergutmachung betrieben. So aber ist jetzt der SV Miesbach erster Heimgegner in diesem Kalenderjahr. Auch für diese Partie hat sich der SVO viel vorgenommen.

Nachdem man den Aufstiegsrelegationsplatz aus den Augen verloren hat, aber auch der Tabellenkeller lediglich aus der Ferne zu sehen ist, präzisiert Coach Jan Tischer nun die Ziele. Und darin kommt weder ein Oben, noch ein Unten vor. Zumindest nicht unmittelbar. Es geht vielmehr um die Perspektive. „Wir können es mit einem guten April schaffen, ab Mai bereits auf die kommende Saison hinzuarbeiten.“ Wäre ja schon mal etwas, das in den vergangenen Jahren eher semi-optimal funktioniert hat.

Selbsterklärend hingegen ist das Tagesziel: „Drei Punkte, dann ist wieder ein Gegner hinter uns weg.“ Die Voraussetzungen sind nicht schlecht. Miesbach, das nach der Winterpause bereits drei Matches absolvierte, konnte bisher lediglich einen Punkt sammeln. Zuletzt setzte es für die Mannschaft von Ex-Profi Hans-Werner Grünwald eine empfindliche 1:9-Klatsche gegen die Deisenhofener Reserve. Gleichwohl warnt Tischer sein Team, den Sieg geistig schon im Vorfeld einzutüten. „Miesbach steht schlechter da, als es ist.“ Seine Mannen müssen wieder verstärkt „das Spiel in die Tiefe suchen“, und dort auch entsprechend Anspielstationen schaffen. An Motivation sollte es freilich nicht mangeln. Tischer erinnert, dass der Triumph beim SVM in der Hinrunde der „Auftakt zu einer richtig coolen Serie“ war. Damals noch mit Rudi Schedler im zentralen Mittelfeld, der im Endspurt der Hinserie wegen massiver Leistenprobleme passen musste und für unbestimmte Zeit ausfällt. Immer noch verzögert sich die Rückkehr des Kapitäns. Zu komplex scheint die zwischendurch wieder aufgebrochene Blessur. „Ein schmaler Grat zwischen – er macht zu wenig – und – er macht zu viel“, veranschaulicht Tischer die Problematik. Ungewiss, ob Schedler bis Sommer nochmals auf den Platz zurückkehren kann.

Ganz im Gegensatz zu Maximilian Schwinghammer. Ohlstadts Stoßstürmer hat sich nach „drei knackigen Einheiten“ wieder soweit etabliert, dass dem Startelf-Comeback des 27-Jährigen gegen Miesbach nichts im Wege steht. OLIVER RABUSER