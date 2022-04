SV Ohlstadt beklagt Gangart des FC Bad Kohlgrub - ohne Fischer gegen den SV Polling

Von: Oliver Rabuser

„Ackert unheimlich viel weg.“ Jan Tischer setzt im Sturm wieder auf die Dienste von Jonas Thümmler (am Ball). © OR

Der SV Ohlstadt leckt noch die Wunden nach dem harten Spiel gegen den FC Bad Kohlgrub. Zeit ist dafür aber eigentlich nicht: Der SV Polling kommt zum Nachholspiel.

Ohlstadt – Jan Tischer beklagt auch Tage nach dem 2:0-Erfolg seines SV Ohlstadt das harte Einsteigen des FC Bad Kohlgrub. Wobei sich ein Teil der Vorwürfe auch an den Unparteiischen richtet, der Tischers Meinung nach viel zu viel hat durchgehen lassen. Schon im ersten Abschnitt machte der Trainer des SVO „gefühlt 50 zu 5 Fouls“ aus. Dass die Kohlgruber mit einer Verwarnung durchkamen, er selbst aber nach lautstarkem Hinweis über die Missstände verwarnt wurde, ist für den 42-Jährigen ein schlechter Witz.

Einer, in dessen fragwürdiger Pointe Hannes Fischer nach rüdem Einsteigen von Simon Ollert mit Bänderverletzung ausschied und dem SVO im Nachholspiel gegen den SV Polling fehlen wird.

Über die Spielweise des Schlusslichts wollte sich Tischer kein Urteil anmaßen. Er verwies aber auf die „zwei Fünferketten“, mit denen sich der FC in der eigenen Hälfte verschanzt hatte. „Mannschaften mit Selbstvertrauen knacken so einen Riegel, aber das fehlt uns momentan.“ Umso besser, dass es letztlich doch noch mit dem ersten Sieg in diesem Jahr geklappt hat. Nur möchten die Ohlstädter endgültig die Sicherung für ein weiteres Kreisliga-Abenteuer reinschrauben. Gerade weil es das dritte Match binnen neun Tagen ist: „Den Heimdreier wollen wir unbedingt“, stellt der Coach vor der Partie gegen Polling klar. Dass der Abstand nach unten zuletzt gehörig schrumpfte, ist offiziell kein Thema am Boschet. „Aber die Jungs haben das im Kopf“, ist Tischer überzeugt. Wird die 30-Punkte-Marke geknackt, würde das fraglos die eigenen Reihen auflockern.

Aufgabe für Mittwoch ist es: den Spielaufbau der Pollinger über die Außen zu verhindern. „Diagonalbälle direkt unterbinden, oder durch tiefes Stehen entsprechend abfangen“, nennt Tischer das Stilmittel gegen den Tabellennachbarn. Aufzupassen gilt es freilich auf Torjäger Maximilian Baumgartner. „Er ist schnell, das ist schon eine Qualität.“ Zwar ist Tischer wegen des Ausfalls von Hannes Fischer und dem Fragezeichen hinter Levent Karaca zu einigen Umstellungen gezwungen, dennoch wird Jonas Thümmler wieder neben Maximilian Schwinghammer in vorderster Front auflaufen. „Er ackert unheimlich viel weg“, lobt Tischer seinen Kapitän. (or)