Überforderte Gäste: SV Ohlstadt fertigt Polling mit 5:1 ab

Von: Oliver Rabuser

Akrobat mit rechtem Hammer: Philippe Schulz (Nummer 5) zeigte nicht nur in dieser Szene auf, er hämmerte den Ball auch zum 2:0 per Freistoß in die Pollinger Maschen. Foto: Rabuser © Rabuser

Beim SV Ohlstadt stellt man sich heuer wieder die Frage: Kann man um die vorderen Plätze in der Kreisliga mitspielen? Nach dem 5:1-Erfolg über den SV Polling scheint dies zumindest im Bereich des Möglichen zu liegen. Bis auf zwei Akteure standen SVO-Coach Stefan Schwinghammer alle Stammkräfte zur Verfügung, und dieses Ensemble war zu viel für den SV Polling.

Ohlstadt – Die Gäste waren über weite Strecken heillos überfordert. Vor allem die Defensive der Elf von Hansi Huber und Michael Schöttl erreichte nicht die Anforderungen dieser Spielklasse. Ohlstadt hingegen fand schnell Gefallen an diesem Match. „Für diese Temperaturen war es in Ordnung“, kommentierte Schwinghammer, wohlwissend um das Steigerungspotenzial seines Teams. Denn der SVO traf zwar fünfmal, hätte aber deutlich öfters einnetzen können.

Erster Eintrag in der Chronologie war ein Pfostentreffer von Bernhard Kurz. Danach sorgten zwei Standardsituationen für das zeitige Ergebnispolster. Hannes Fischer fand per Eckball den Kopf von Franz Leis – 1:0. Ein echtes Schmankerl war der Treffer von Philippe Schulz. Der Innenverteidiger traf per Freistoß direkt in den Torwinkel. Der Ball hatte dabei eine derartige Geschwindigkeit drauf, dass Schwinghammer hinterher vom „Tor des Jahres“ sprach. Ohlstadts 3:0 titulierte Stadionsprecher und Abteilungsleiter Florian Müller als „Lausbubenstreich“.

Huber, derzeit Pollinger Keeper und Coach in Personalunion, wehrte einen Versuch von Rudi Schedler unzureichend ab. Fischer kam an der Torauslinie an den Ball, tanzte Huber aus und lupfte den Ball aus spitzem Winkel ins Tor. Schwinghammers Urteil: „Wir hatten den Gegner gut im Griff und unsere Tore auf spielerischem Weg geschossen.“ Zugleich herrschte auf der Gegenseite kaum Gefahr. Einen Freistoß von Christian Baierlacher lenkte Jonas Fuhrmann über die Querlatte, ein Kopfball von Philipp Seligmann landete neben dem Pfosten. Viel fruchtloser Aufwand.

Ganz anders beim SVO. Florian Augscheller, gerade sieben Minuten in der Partie, erzielte das 4:0. Dass Pollings Ehrentor in Ohlstädter Überzahl fiel, schmeckte Schwinghammer ganz und gar nicht: „Die Defensive wurde nach der hohen Führung vernachlässigt.“ Aber Augscheller stellte mit seinem zweiten Streich schnell den alten Abstand sowie Endstand her. or