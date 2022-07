SV Ohlstadt Trainer Schwinghammer: „Es wird immer kribbeln“

Von: Oliver Rabuser

SVO Coach Schwinghammer ist heiß auf das Derby gegen Murnau. © Oliver Rabuser

In einem sicherlich spannenden Pokal-Derby treffen der SV Ohlstadt und der Bezirksligist TSV Murnau aufeinander.

Ohlstadt – Ein kerniges Derby steht im Blickpunkt der Gruppenfinalspiele im Kreispokal 2022/23. Am Boschet kommt es einmal mehr zum ehrwürdigen Stelldichein zwischen dem SV Ohlstadt und dem Neu-Bezirksligisten TSV Murnau.

Kreispokal: Der SV aus Ohlstadt gegen den TSV Murnau

Lauscht man beiden Coaches, riecht es förmlich nach einem Wiederaufleben knackiger Derbyatmosphäre. Zuletzt war das ja wahrlich nicht immer der Fall gewesen. „Es wird immer kribbeln“, stellt Stefan Schwinghammer klar. „Das ist auch gut so.“ Gleichwohl schiebt der Ohlstädter Trainer hinterher: „Murnau ist klarer Favorit.“ Diesbezüglich legt sich Sven Teichmann nicht fest. Der Murnauer Übungsleiter hat sich zur Vorbereitung die Bilanz beider Teams aus den vergangenen Jahren herausgesucht. Zwölf SVO-Siege zählt er auf, deren elf für den TSV, dazu kommen sechs Punkteteilungen. „Da weiß man schon, was auf uns zukommt“, sagt Teichmann. Er rechnet in jedem Fall mit „einer harten Nummer“.

TSV Murnau Trainer Teichmann: „Wir wollen jedes Spiel nutzen“

In puncto Kaderzusammenstellung wird der Kontrast dann aber deutlicher. Murnau wird von einem gemischten Team aus Erster und Reserve absehen. „Wir sind als Erste Mannschaft gemeldet, also spielen wir auch so“, betont Teichmann. Gleichwohl hat ihm im Test gegen den TSV Rott (8:0) am Montagabend die Körpersprache einiger Kicker nicht wirklich gefallen, sodass einige Änderungen denkbar sind. Mit dem Pokal an sich kann sich Teichmann gut anfreunden. „Er ist eine coole Sache, und man kann schnell einen Titel gewinnen.“ Im Vordergrund steht jedoch die Weiterentwicklung des Teams. „Wir wollen jedes Spiel nutzen, um uns zu verbessern.“

SVO-Coach Schwinghammer: „In erster Linie zählt die Meisterschaft“

Schwinghammer fände ein Weiterkommen im Kreispokal reizvoll, aber nicht zwingend erforderlich. „In erster Linie zählt die Meisterschaft.“ Da möchten die Ohlstädter heuer ein gewichtiges Wörtchen bei den besseren Teams mitreden. Gegen Murnau wird der SVO von allerlei Ausfällen vermutlich ein wenig ausgebremst. Viele Urlauber, beruflich eingespannte Spieler, aber auch Verletzte wie Franz Leis, der wegen Kniebeschwerden das Training abbrechen musste, stehen auf der Liste. „Wir haben einen riesigen Kader, bekommen aber gerade so eine Mannschaft zusammen“, bedauert der Coach. Zurückkehren wird immerhin Kapitän Jonas Thümmler, und auch auf Finn Geiger dürften sich zahlreiche Augenpaare richten. Als Ex-Drache und SVO-Neuzugang wird es für den Offensivspieler gewiss eine nicht alltägliche Partie, zudem die Premiere im Ohlstädter Dress. (Oliver Rabuser)