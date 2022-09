SV Ohlstadt: Agieren wie ein Spitzenteam? Ergebnisse stimmen, Auftritte nicht

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Fehlt dem SV Ohlstadt gegen Peißenberg: Rudi Schedler (r.) weilt im Urlaub. FOTO: Oliver Rabuser © Oliver Rabuser

Als Spitzenreiter seiner Kreisligagruppe rückt der SV Ohlstadt in den Fokus, mutiert dabei automatisch zum Gejagten.

Ohlstadt – „Die Mannschaft muss lernen, damit umzugehen“, verweist Stefan Schwinghammer vor dem Heimspiel gegen den TSV Peißenberg (Samstag, 16 Uhr) auf einen laufenden Prozess, der seinen Schützlingen offensichtlich weit mehr abverlangt als die spielerischen Notwendigkeiten.

Ein Element dieser Fortentwicklung ist die Umkehr von verbalen Formulierungen, hin zu pragmatischen Lösungen. „Nicht nur reden, sondern auch wollen“, stellt Schwinghammer klar. Man stehe nach drei absolvierten Partien „relativ gut“ da. Die Peißenberger starteten furios mit Siegen über Polling und Münsing, verloren dann aber in Habach (1:4) und gegen Pöcking (3:3) die erste Zähler. Gleichwohl weiß der SVO-Trainer um „einige gefährliche Leute“ im Kader der Gäste. Exemplarisch nennt Schwinghammer die Jungmann-Brüder Johannes und Hubert, die ihren im Nachbarlandkreis prominenten Papa emsig nacheifern. Aber auch Spielertrainer Michael Stoßberger bringt sich mit seiner höherklassigen Erfahrung aus Raisting immer wieder aktiv ein. „Wir sind gewarnt“, betont Schwinghammer. Zumal der SVO zwar vorne in der Tabelle steht, beileibe aber noch nicht das Auftreten eines Spitzenteams verinnerlicht hat. Immer wieder mahnt der Coach zu fehlerfreierem Spiel. Primär soll das „Risiko im Spielaufbau“ eingegrenzt, Wert auf mehr Ballbesitz gelegt werden. Zum richtigen Zeitpunkt zuschlagen, anstatt einfach mal auf Verdacht, gilt als Qualitätsmerkmal. „Im Endeffekt passiert alles im Kopf“, sagt Schwinghammer.

Er schickt seine Schützlinge mit einer selbst gebastelten Hypothek in das Match. „Wir müssen so ins Spiel gehen, als hätten wir noch null Punkte.“ Weil Übermut eben selten gut tut. An der Startelf wird es zu wenigstens zwei Veränderungen kommen, da Rudi Schedler im Urlaub weilt und Franz Leis fehlen wird. Luis Steffl stößt hingegen wieder zum Team. Gegen Peißenberg findet sich auch erstmals der Name Finn Geiger auf der Spielerliste. Der vormalige Jugendspieler des TSV Murnau nahm diese Woche am Training teil und ist eine von mehreren Optionen. Schwinghammer hält sich die exakte Aufstellung bis zuletzt offen. (or)