SV Ohlstadt vergibt Sieg auf Holzkirchner „Rübenacker“

Chancenwucher an der Haidstraße

Endlich ein Punkt in Holzkirchen. Doch so richtig freuen kann sich darüber beim SV Ohlstadt kaum jemand. Zu viele Chancen auf den Sieg ließ das Team dafür liegen.

Holzkirchen – Das Auge des Betrachters spielt bei der Bewertung der Partie des SV Ohlstadt eine nicht ganz unwesentliche Rolle. Sicher, das Team des Trainerduos Jan Tischer und Michael Koller hat es nach langer Zeit wieder geschafft, bei der Reserve des TuS Holzkirchen nicht zu verlieren. Es konnte die Begegnung allerdings auch nur unentschieden gestalten. Eine äußerst unbefriedigende Tatsache angesichts einer Vielzahl von Tormöglichkeiten, die unter normalen Umständen für drei Siegen reichen müssten.

Eine entsprechend klare Meinung hat Michael Koller zum Spiel. „Wir hätten gewinnen müssen, aber wir nehmen, was wir kriegen können“, stellte der Coach nach Spielende nüchtern fest. Zunächst aber plauderte Koller übers „Gemüsebeet“, schimpfte das Spielfeld einen „Rübenacker“. Flache Bälle versprangen kreuz und quer, was allerdings auch keine bahnbrechende Neuigkeit angesichts des stets arg ramponierten Rasens in Holzkirchen ist. Dennoch musste der Co-Trainer seine Meinung über den Zustand des Untergrundes loswerden. „Eine Frechheit, wie der Platz beinander ist.“

Ungleich besser in Schuss ist seine Mannschaft, die es in den letzten Wochen vom Auftreten als Team an wenig missen ließ. So verwunderte auch der Führungstreffer der Gäste nicht, der einmal mehr auf das Konto von Maximilian Schwinghammer geht. Ohlstadt kombinierte sich gefällig nach vorne, Bernhard Kurz erspähte den Torjäger, der regelte den Rest. Mit Blick auf die schwierigen Platzverhältnisse lieferten die Boschet-Kicker abermals eine mehr als gefällige Partie ab. Zur Krönung fehlte gleichwohl die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. Koller hatte genau aufgepasst. Seine Elf hätte „vier 100-prozentige und drei 90-prozentige Chancen“ erspielt, die Gastgeber wären hingegen nur auf „zwei 50-prozentige Möglichkeiten gekommen“, rechnet er vor. Ohlstadt überbot sich förmlich im Auslassen allerbester Chancen. Kurz zielte knapp vorbei, Schwinghammer setzte den Kopfball vorbei, und bei Leis und neuerlich Kurz stand der Pfosten im Weg. Überdies tauchten Kurz, Hannes Fischer und Schwinghammer relativ aussichtsreich vor dem TuS-Keeper auf – allein der Ball wollte nicht noch einmal den Weg über die Torlinie finden.

Da half auch die Feldüberlegenheit der Gäste nicht viel. Was den Torabschluss angeht, offenbart der SVO nicht zum ersten Mal gewaltiges Steigerungspotenzial. So kostete der von Riccardo Ferraro direkt verwandelte Freistoß von der Strafraumgrenze dem Tabellenvierten den Sieg. Der Ball schlug im Winkel ein, war für den fehlerlosen Kevin Ziener nicht zu halten. Kommenden Samstag in Habach wird der Platz dann mit Sicherheit besser sein. Allerdings auch der Gegner.