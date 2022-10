„Jetzt feiern wir“ - SV Ohlstadt zittert sich dank Nutzinger und Wunder in die Meisterrunde

© or

Die Zeit der Erlösung: Andreas Wunder (r.) trifft zum 2:0, jubelt mit v. l. Franz Leis, Maximilian Schwinghammer und Bernhard Kurz (11). Foto: or

KREISLIGA - SVO spielt in der Aufstiegsrunde – Schwinghammer:

Der SV Ohlstadt kämpft im neuen Jahr um den Aufstieg in die Bezirksliga. Simon Nutzinger und Andreas Wunder trafen beim 2:0 gegen Pöcking.

Ohlstadt – Es ist vollbracht. Der SV Ohlstadt siegt 2:0 über den SC Pöcking und nutzt somit seine letzte Chance auf die Meisterrunde. Nicht nur die Reaktionen der Spieler sprachen nach Schlusspfiff Bände. Auch dem Trainer fiel ein Stein vom Herzen. „Die Abstiegsrunde wäre kein Zuckerschlecken geworden“, sagt Stefan Schwinghammer und untermauert seine Aussage, indem er ein paar mögliche Gegner aufzählt. Doch dann war Schwinghammer der untere Tabellenbereich einerlei. „Jetzt feiern wir erst mal.“

Aufgrund des direkten Vergleichs als erstes Kriterium bei Punktgleichheit kann Ohlstadt weder von den spielfreien Pöckingern noch vom wiedererstarkten SV Polling noch übertrumpft werden. Im Frühjahr spielt der SVO dann gegen andere Teams aus den Spitzentrios benachbarter Klassen. „Hoffentlich werden wir dann ruhiger“, sagt Schwinghammer, nachdem seine Elf einmal mehr eine Zitterpartie abgeliefert hat. Erst zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit erlöste Andreas Wunder die Heimelf durch den zweiten Treffer. Florian Augscheller hatte den Ball zuvor an der Eckfahne geschickt behauptet, dann seine beiden Bewacher frech an der Torauslinie ausgetanzt und per Fußspitze auf den herannahenden Wunder gelegt.

SV Ohlstadt: Simon Nutzinger krönt seine starke Leistung mit dem Führungstreffer

Zuvor folgte die Partie dem für den SVO typischen Ablauf: viel Kampf, aber auch spielerischem Krampf. „Es war klar, dass wir über den Kampf kommen mussten“, sagt der Trainer. Eigentlich habe man die Gäste gut angepresst. Aber dann die Tore nicht gemacht. Zweimal musste Jonas Fuhrmann im Kasten Glanztaten abliefern, um den Ausgleich zu verhindern. „Wir hatten das Glück des Tüchtigen“, stellt Schwinghammer fest. Für den Führungstreffer zeichnete der auffälligste Spieler auf dem Platz verantwortlich. Innenverteidiger Simon Nutzinger lenkte das Spiel verbal, ging voran. Und eben auch als Torschütze. Nach einem Eckball von Luis Frombeck wurde der erste Versuch des 29-Jährigen noch geblockt, aber Nutzinger setzte nach. Dann war die Bahn frei für den Linksschuss in die lange Torecke.

Der SVO verteidigte leidenschaftlich, ließ Pöcking kaum einmal zum Abschluss kommen. Aber 1:0 ist ein fragiles Ergebnis. In Ohlstadt sowieso, das weiß man. Dann endlich kam der Auftritt von Augscheller und Wunder, die Ohlstadt in die Aufstiegsrunde brachten. Schwinghammer ließ die Partie erstmals auf Video aufnehmen. Spaßeshalber meinte er, anstelle des Trainings werde er jetzt viermal die Woche die Aufnahmen vorspielen und analysieren: „Damit wir vielleicht endlich cleverer werden.“ (OLIVER RABUSER)