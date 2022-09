1. FC Garmisch-Partenkirchen: Kapitän Langenegger feiert Kader-Comeback

Von: Oliver Rabuser

Einen längeren Urlaub hat Florian Langenegger eingelegt. Seit dieser Woche trainiert er wieder mit der Mannschaft. or © Oliver Rabuser

Einen besseren Lauf kann man sich als Absteiger eigentlich nicht wünschen. Nach acht Spieltagen kratzt der 1. FC Garmisch-Partenkirchen an der Tabellenspitze.

Garmisch-Partenkirchen – Wenn alles gut läuft, gehört ihm der Platz ganz oben in der Bezirksliga nach dem Wochenende sogar erstmals alleine. Für die Protagonisten am Gröben aber ist das kein Grund für Euphorie.

Eine schöne Momentaufnahme freilich und die Bestätigung der eigenen Arbeit. Vor allem aber gilt: konzentriert weitermachen.

Auch vor dem Gastspiel beim SV Raisting bleibt die Wortwahl des Trainers bescheiden und zielorientiert. „Die Tabelle spielt zum jetzigen Zeitpunkt keine Rolle“, stellt Florian Heringer klar. Man habe in den kommenden Partien gegen Großhadern und Hellas München „gute Chancen, Punkte mitzunehmen“. Mehr aber auch nicht. Das Thema sofortiger Wiederaufstieg hat beim 1. FC gar keinen Raum. „Wir sind damit gut gefahren, von Spiel zu Spiel zu schauen“, sagt Heringer. Für den 38-Jährigen zählt das Hier und Jetzt. Beispielsweise die Fortschritte auf spielerischem Sektor.

In den zurückliegenden Spielzeiten traten häufig dann Probleme auf, wenn die Mannschaft auf defensiv ausgerichtete Gegner traf. Seit Beginn der Vorbereitung hat man sich entsprechend unter anderem auf diesen Punkt konzentriert. Mit dem Ist-Stand zeigt sich der Coach zufrieden. Man hatte bis dato einige entsprechende Gegner und hat „gute spielerische Lösungen“ gefunden.

Heringer präferiert ein flottes Kurzpassspiel im Mittelfeld, das einerseits den Gegenspielern den Zugang zum Zweikampf erschwert, aber auch Spielverlagerungen zulässt, ebenso den Weg zurück in die Ordnung, sollte der Ballbesitz verloren gehen. Das Personal gibt eine solche Ausrichtung locker her.

Mit Ausnahme von Michel Naber stehen sämtliche Mittelfeldakteure zur Verfügung. Kapitän Florian Langenegger stieg diese Woche nach langer Urlaubspause wieder ins Mannschaftstraining ein und bekommt in Raisting einen Bankplatz zugewiesen. „Er ist noch nicht ganz so weit“, urteilt Heringer. Die gleiche Einschätzung trifft er über Momo Ndiaye, der in der Vorwoche nach einjähriger Auszeit dennoch ein gelungenes Comeback feierte. Weil Heringer den SVR als „lauf- und kampfstarke Mannschaft“ einordnet, bekommt Lukas Kunzendorf zunächst den Vorzug vor Ndiaye.

Präventiv ließ der Coach während der Woche verstärkt Standards trainieren. Um mit einer zweiten starken Alternative bereitzustehen, falls das flinke Zusammenspiel am Ende doch nicht nach Wunsch klappt oder die Raistinger ihr Heil in robuster Gangart suchen. Dann muss der 1. FC womöglich sein Geschick bei Freistößen beweisen. OLIVER RABUSER