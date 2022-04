Wenige Kilometer vom Ort des Grauens entfernt: WSV gastiert beim SV Raisting II

Vier auf einen Streich hat WSV-Trainer Josef Thiermeyer beim Hinspiel zählen dürfen. © mayr

An ungute Gedanken vom Auftakt vor zwei Wochen kommen die Unterammergauer vor diesem Wochenende fast nicht vorbei.

Unterammergau – Denn: Es geht nur ein paar Kilometer weiter. Statt Wielenbach lautet das Ziel der Dienstreise nun Raisting. Nicht weit entfernt von dem Ort entfernt, wo es eine böse 1:3-Überraschung für den WSV gegeben hat.

Auch bei der Bezirksliga-Reserve erwartet Unterammergaus Trainer Josef Thiermeyer alles andere als Osterpräsente. „Wobei ich denke, dass Raisting vermutlich mehr spielerische Akzente reinbringt.“ Ein Fazit, das der Coach nach dem souveränen 4:1-Hinspielsieg seines Teams gezogen hatte. Ansonsten will sich der Übungsleiter nicht groß mit dem Gegner beschäftigen. „Wir haben genug damit zu tun, uns um unsere Dinge zu kümmern.“

Laut Thiermeyer soll in Raisting die Basis geschaffen werden, „wieder in den Flow der Vorrunde“ zu kommen. „Und wie wir in Wielenbach gesehen haben, ist das noch ein gutes Stück harte Arbeit.“

Den Willen seiner Mannen dazu will der Trainer in den Übungseinheiten festgestellt haben. „Genau das müssen wir jetzt auch in den Spielen rüberbringen“, fordert Thiermeyer. „Das ist ganz klar eine Einstellungssache. Wir müssen es uns erarbeiten – jeden Ballgewinn, jeden Zweikampf. Wenn wir das hinbringen, sind wir auf einem guten Weg.“

Der endgültige Kader, der ihm am Sonntag zur Verfügung steht, ist allerdings nach drei Coronafällen noch unklar. „Da müssen wir erst abwarten, inwieweit diese Spieler einsetzbar sind.“ (ak)