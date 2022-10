Spiel mit „Augenkrebs“-Potential: Torloses Derby zwischen Uffing und Eglfing

Von: Oliver Rabuser

Rassige Zweikämpfe waren eher selten: Eglfinger (in grünen Trikots, hier Korbinian Ertl) und Uffinger (hier Simon Gerg) bevorzugten im Nachbarderby ein eher körperloses Spiel. Foto: oliver rabuser © oliver rabuser

Der SV Uffing und der ASV Eglfing trennen sich in einem torlosen Spiel in der Kreisklasse 6 unentschieden. Der einstige Derby-Charakter scheint verflogen.

Uffing/Eglfing – Das 0:0 im Nachbarderby der Kreisklasse 6 zwischen dem SV Uffing und dem ASV Eglfing war das einzig logische Ergebnis. Dass kein Treffer gefallen war, bildete die aktuelle Problematik bei beiden Teams auf konsequente Weise ab. Als Christoph Geißlinger und Florian Neuner einst gemeinsam in Uffing kickten, war ein Match gegen das benachbarte Eglfing noch massiv begleitet von Vorfreude, Emotionen und Galligkeit. Auch an der Seitenlinie. Zwischenzeitlich waren beide Klubs nicht in der gleichen Spielklasse tätig.

Spätestens mit dem neuen Spielmodus aber scheint der Derbyfaktor komplett dahin zu sein. Die Partie hatte tendenziell Züge eines Freundschaftsspiels. Knackige Zweikämpfe, körperlicher Einsatz an der Grenze des Erlaubten, verbale Scharmützel – Fehlanzeige. Schiedsrichter Walter Timm verteilte je eine Verwarnung, eine davon wegen zu ausschweifenden Reklamierens.

SV Uffing: Florian Neuner hadert mit der Leistung seiner Mannschaft: „90 Prozent Fehlpässe“

Das Thema „Torchancen“ könnte man geflissentlich aussparen – es gab einfach viel zu wenige davon. Auf Eglfinger Seite war ein Kopfball von Maximilian Schmitt und eine Direktabnahme von Thomas Ertl zu notieren. Beide Male gingen Eckbälle der Szene voraus. Im zweiten Abschnitt führte ein findiges Dribbling von Josef Miller zu einem Freistoß aus gefährlicher Position, Bojan Stojanovics Schuss verfehlte jedoch das Ziel. Uffing kam nach Bällen in die Tiefe in zwei Fällen in aussichtsreicher Position zum Abschluss, ließ aber auch jedwede Präzision vermissen.

Die Coaches lavierten hinterher auch gar nicht groß um den zu keiner Zeit heißen Brei herum. Unterschiede gab es lediglich in der Detailbetrachtung. Für Neuner war es ein Match mit „Augenkrebs“-Potenzial. Er sah mit Ausnahme von Keeper Julius Schnürer keinen seiner Akteure nahe der Normalform, vermisste den Gewinn der zweiten Bälle und würdigte die fehlende Genauigkeit im Zusammenspiel mit der Zensur „90 Prozent Fehlpässe“. Anders als in der Woche davor merke man nunmehr die Studenten und angeschlagenen Kicker als Ausfallfaktoren im Training. „Da geht momentan wenig“, bedauerte Neuner.

ASV Eglfing mit Keeper im Sturm – ASV-Coach Geißlinger: „Ein gewonnener Punkt, den nehmen wir mit, fertig“

Kollege Geißlinger suchte mit leicht sarkastischem Unterton die Verbindung zu den Spielabsagen in der Bezirksliga wegen zu vieler Absenzen. In Eglfing sind schließlich generell selten mehr als sieben Spieler im Training Die Spielanalyse des ASV-Trainers: „Ein gewonnener Punkt, den nehmen wir mit, fertig.“ Für die Eglfinger geht es darum, sich ob der Personalnot in die Winterpause zu hangeln. Wenn ein Torhüter im Sturm aushelfen muss, spricht das Bände. Mit dem Engagement der verfügbaren Kicker ist Geißlinger absolut zufrieden, wenngleich die Erwartungshaltung niedrig angesetzt ist. „Viele Abspielfehler, schlechte Entscheidungen, alles sehr zerfahren.“

Statistik

SV Uffing – ASV Eglfing 0:0

Tore: keine. Gelbe Karten: Uffing 1, Egfling 1. Schiedsrichter: Walter Timm. Zuschauer: 69.