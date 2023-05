Rumpftruppe des SV Uffing II sorgt für Überraschung - SV Eschenlohe vergibt zwei Elfmeter

Ein packendes Duell haben sich der FC Mittenwald und der SV Uffing II geliefert. Am Ende luchste der SVU mit Kilian Neuner (l.) und Joscha Schütz (r.) den Gastgebern um Dominik Gimbel einen Zähler ab. Foto: Andreas Mayr © Andreas Mayr

Gespickt mit Aushilfsspielern aus der AH holt der SV Uffing II in der Abstiegsrunde beim favorisierten FC Mittenwald ein Unentschieden. Die erste Niederlage auf dem Weg in die Kreisklasse muss Murnaus Reserve einstecken. Endgültig gerettet ist die Zweite des SVO.

SC Eibsee Grainau – TSV Murnau II 2:0 (0:0)

Schiedsrichter: Stefan Rießenberger (SC Pöcking-Possenhofen); Zuschauer: 50; Tore: 1:0 Süßl (50.), 2:0 Masur (62.) son

„Wenn wir aggressiv und eklig sind, haben wir eine Chance“, hatte Christoph Saller vor der Partie in der Meisterrunde der Fußball-A-Klasse zu seinen Grainauern gesagt. Michael Schmid von der Reserve des TSV Murnau hatte dagegen die ganze Woche damit verbracht, sein Team genau vor dieser Taktik zu warnen. Am Ende erfolglos. „Wir haben zu keiner Zeit ein Mittel gefunden, körperlich dagegenzuhalten“, klagt der Coach. Die 0:2-Pleite in Grainau war nur die Konsequenz aus 90 Minuten, in denen der TSV praktisch jeden wichtigen Zweikampf verlor. Die Gastgeber dagegen bekamen anschließend Lob von allen Seiten. Stammzuschauer sprachen vom besten Heimspiel seit langer Zeit. Das sah auch Saller so. Unter seiner Regie habe der SC noch nie besser gekickt. Beiden Toren ging jeweils eine Vorarbeit von Stefan Bilz voraus. Beim 1:0 bediente er Tassilo Süßl, beim 2:0 verlängerte er einen Freistoß zu Markus Masur, der den Ball ins Tor chippte. Die restliche Spielzeit verteidigte Grainau offensiv. Sein Team habe schon in der Murnauer Hälfte die Balljagd eröffnet, lobt Saller. „Wirklich super gemacht.“ am

1. FC Garmisch-P. II – SG Hungerbach 2:3 (0:1)

Schiedsrichter: Harald Forster (SSV Marnbach-Deutenhausen); Zuschauer: 80; Tore: 0:1 Listle (30.), 0:2 Schüller (53.), 0:3 Schüller (55.), 1:3 Loshi (64.), 2:3 Vocaj (66.) ak

Die Reserve des 1. FC Garmisch-Partenkirchen wartet weiter auf ihren zweiten Sieg in Meisterrunde der A-Klasse. Am Samstagmittag entführte der Tabellenzweite aus Hungerbach die drei Zähler vom Gröben. „Mit ein wenig Glück hätten wir zumindest einen Punkt holen können“, meint FC-Trainer Sascha Staab: „Aber die Hypothek war dann wohl doch zu groß.“ Was der Coach damit meint, ist der 0:3-Rückstand, den sich seine Mannschaft schon nach zehn Minuten der zweiten Halbzeit eingehandelt hatte. Dabei hatte Staab in der Pause noch an seine Spieler appelliert, trotz des knappen Pausenrückstands weiter zu kämpfen. „Wir haben uns für die zweite Halbzeit schon noch was ausgerechnet“, sagt er. Diesem Vorhaben machte Tobias Schüller mit zwei Treffern innerhalb von zwei Minuten aber einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Nur kurze Zeit später sorgten die Gastgeber aber noch einmal für richtig Spannung am Gröben. Beqir Loshi mit einem direkten Freistoß und Adrian Vocaj mit einer sehenswerten Direktabnahme verkürzten auf 2:3. „Loshi hatte dann sogar noch den Ausgleich auf dem Fuß“, berichtet Staab, „brachte aber leider nicht mehr genug Druck hinter den Ball.“ ak

FC Mittenwald – SV Uffing II 2:2 (1:1)

Schiedsrichter: Michael Grotz (WSV Unterammergau); Zuschauer: 50; Tore: 1:0 Rönitz (8.), 1:1 Neuner (28.), 2:1 Tauwald (55.), 2:2 Schütz (88.) son

Florian Neuner konnte gar nicht recht begreifen, wie seine Uffinger das angestellt hatten. Einen Punkt in Mittenwald. Mit der Truppe? „Das glaubt ja keiner, dass wir da was mitnehmen“, sagt der Aushilfsspielertrainer. Am Tag vor dem Duell kam die Uffinger Reserve gerade auf neun Leute. Neuner und ein paar weitere aus der AH mussten einspringen. Das 2:2 beim FCM war aber weniger das Produkt der Uffinger Stärke. „Zu blöd zum Toreschießen“, urteilt Neuner über den Gegner. Sah Kollege Maximilian Tauwald, der wie Neuner ebenfalls auf dem Feld stand, genauso. „Wir waren schlecht.“ Am Ende hatte sein Team sogar mächtig Dusel, dass Leon Müller in der letzten Minute allein vor dem Tor über dieses schoss. Zweimal legte Mittenwald durch Florian Rönitz und Tauwald vor. Beide Male verpassten es die Gastgeber nachzulegen. So biss sich der SVU in die Partie und kam jeweils zum Ausgleich. Kilian Neuner, Torschütze zum 1:1, musste später nach einem Zusammenprall ins Krankenhaus. Davor jubelte er aber noch mit Joscha Schütz über den Ausgleich zwei Minuten vor dem Ende. am

SV Eschenlohe – ASV Antdorf II 3:0 (3:0)

Schiedsrichter: Max Gall (SV Söchering); Zuschauer: 70; Tore: 1:0 Stahr (37.), 2:0 Oswald (40.), Oswald (45./Handelfmeter) son

Drei Tore, dazu zwei verschossene Elfmeter und am Ende einen ungefährdeten Heimerfolg haben die Zuschauer des SV Eschenlohe am Sonntag zu sehen bekommen. Mit 3:0 fertigte der SVE die Zweite Mannschaft des ASV Antdorf ab. „Unterm Strich war es ein verdienter Sieg für uns, der auch in der Höhe in Ordnung geht“, sagt Florian Mayr. Zugleich betont der Eschenloher Trainer, dass das Spiel vor dem Dreifachschlag seines Teams zwischen Minute 37 und 45 durchaus in die andere Richtung hätte laufen können. „Zur ganzen Wahrheit gehört, dass wir beim Stand von 0:0 ein paar Mal zu offen gestanden haben.“ Doch Antdorf konnte daraus kein Kapital schlagen. Das rächte sich. Zunächst vollendete Stefan Stahr einen Querpass von Marcel Wittwer, dann legte Ludwig Oswald mit einem Doppelpack nach. Seinen zweiten Treffer markierte er vom Elfmeterpunkt – und machte es damit besser als Lukas Böhmer, der zuvor per Strafstoß an Denis Güven im ASV-Kasten gescheitert war. In der zweiten Hälfte tat sich dann nicht mehr viel. „Da ist das Spiel abgeflacht“, erklärt Mayr. Einen Höhepunkt gab es aber doch noch. So konnte sich auch Bernhard Gulbis im Tor der Gastgeber auszeichnen und einen Elfer parieren. son

FC Megas GAP – SC Böbing 3:4 (0:2)

Schiedsrichter: Bernd Brückner (SC Bogenhausen); Zuschauer: 20; Tore: 0:1 Wörmann (17.), 0:2 Kees (39./Elfmeter), 1:2 Ghlamian (69.), 2:2 Tesfu (74.), 2:3 Steiner (78.), 3:3 Muse (81.), 3:4 Schuster (90.+2) son

„Leider sind wir für unseren engagierten Auftritt nicht belohnt worden“, sagt Theodoros Tegos nach der 3:4-Heimniederlage seines FC Megas Alexandros GAP gegen den SC Böbing: „Wir haben uns mehrfach wieder in die Partie zurückgekämpft.“ In der ersten Spielhälfte nutzten die Gäste, die das Hinspiel mit 7:2 gewannen, einen Ballverlust des FC im Zentrum und eine sehr fragwürdige Elfmeterentscheidung zu einer 2:0-Führung. Diese egalisierten Wahid Ghlamian und Hespon Tesfu nach dem Seitenwechsel. Durch einen erfolgreichen Konter legten die Gäste in Person von Roman Steiner wieder vor, was jedoch nichts am Tatendrang der Heimelf änderte. Torgarant Ahmed Muse stellte mit seinem vierten Treffer in den vergangenen drei Spielen auf 3:3. Megas wollte nun alles und hatte den Tabellenführer Abstiegsrunden-Gruppe P am Rande einer Niederlage. „Und dann bekommen wir in der Nachspielzeit doch noch den Nackenschlag“, sagt Tegos merklich niedergeschlagen mit Blick auf das späte Tor von Dominik Schuster. ak

SV Ohlstadt II – SF Bichl 1:0 (1:0)

Schiedsrichter: Petrit Kamaj (FC Kochelsee-Schlehdorf); Zuschauer: 100; Tore: 1:0 Reißl (45.) son

Was bereits mehr als wahrscheinlich war, ist nunmehr endgültig bestätigt. Die Reserve des SV Ohlstadt bleibt in der A-Klasse. Durch den 1:0-Erfolg über Spitzenreiter SF Bichl nahm die Elf von Stefan Frombeck am Sonntagmittag eindrucksvoll Revanche für die unglückliche Last-Minute-Niederlage im Hinspiel. Es mache ihm „unheimlich Spaß“, zu sehen, wie sich die Mannschaft weiterentwickle, sagt der Trainer. Deswegen wird er auch in der kommenden Spielzeit an der SVO-Seitenlinie stehen. Gegen Bichl stachen zwei Kicker aus einem starken Kollektiv heraus: Michael Reißl als Siegtorschütze nach langer gesundheitlicher Leidenszeit, aber auch einer von den ganz jungen Talenten: Benedikt Schretter, der 18-jährige Innenverteidiger. „Unfassbar, was der abräumt“, schwärmt Frombeck. or