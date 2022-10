SV Uffing kommt in Schwung: Hoffmann-Doppelpack sichert Dreier gegen Söchering

Von: Andreas Mayr

Felix Hoffmann erzielte beide Uffinger Treffer gegen Söchering. © SVU

Dank zweier Treffer von Felix Hoffmann hat sich der SV Uffing vor 60 Zuschauern knapp im Heimspiel gegen den SV Söchering durchgesetzt.

Uffing – Die Vorfreude aufs neue Jahr spürt man längst bei Florian Neuner. Der Uffinger Trainer gibt einem das Gefühl, als habe sein Fußballteam jetzt den lästigen Teil der Saison in der Kreisklasse hinter sich gebracht. Zwar nicht mit dem bestmöglichen Ergebnis, das wäre die Meisterrunde gewesen, aber immerhin ohne weitere Schäden in Form von Verletzten. Am vorletzten Spieltag gab’s noch ein Erfolgserlebnis beim 2:1-Sieg über Söchering.

Bald beginnt für den SVU die Saison von vorne – und das nicht nur sportlich. Die Langzeitverletzten Christoph Seidl und Martin Weingand kehren im Winter zurück. „Dann hast du eine Bank und kannst ohne schlechtes Gewissen wechseln“, sagt Neuner. Wobei es gegen Söchering genau die Reserveleute waren, die die Partie umbogen. Hälfte eins, räumt Neuner ein, „war nicht schön“. Der frühe Elfmeterpfiff mag Auslöser für die schwachen 45 Minuten gewesen sein. In der ersten Aktion droschen die Gäste den Ball nach vorne, Uffings Defensive verschätzte sich, und Torwart Julius Schnürer konnte nur noch foulen. Das Strafstoßtor verunsicherte Uffing. Die Gastgeber durften glücklich sein, dass Söchering nicht nochmals zuschlug. „Gegen Gute bist du 0:2 hinten.“

Mit der Hereinnahme von Josef Sternkopf und Nicolas Reising wachte Uffing auf. „Das hat viel gebracht, mit denen ist der Schwung gekommen“, lobt Neuner. Topmann Felix Hoffmann – obwohl nach Coronainfektion noch nicht topfit – schoss Uffing per Doppelpack zum Sieg. „Er ist brutal“, sagt Neuner. Aber auch Simon Gerg hob er heraus, der den Ausgleich aufgelegt hatte. Urteil: „Überragend durchgetankt.“ am

SV Uffing – SV Söchering 2:1 (0:1)

Uffing: Schnürer – Wiehle, Schütz, Resch, Scheiger, Jarosch, Gerg, Strauß, Hoffmann, Matschl, Flöß – Eingewechselt: Reising, Sternkopf, Schlegtendal.

Schiedsrichter: Gerhard Kirchbichler (Antdorf). – Zuschauer: 60. – Tore: 0:1 (1.) Haas (Elfmeter), 1:1 (48.) Hoffman, 2:1 (63.) Hoffmann.