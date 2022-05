SV Uffing: Elf Minuten Chaos führen zu Pleite nach 2:0-Führung

Von: Patrick Hilmes

Bei Klaus Staltmeier machte sich nach Abpfiff der Kreisklassen-Partie zwischen dem SV Uffing und SV Raisting II Ernüchterung breit.

Uffing – „Wie so oft in dieser Saison verlieren wir noch ein Spiel, das eigentlich schon durch war.“ Der Abteilungsleiter des SVU musste mitansehen, wie die Staffelsee-Kicker trotz souveräner 2:0-Führung am Ende noch mit einer 3:4-Niederlage den Platz verließen.

Der Grund: Zwischen Minute 78 und 89 regierte bei den Gastgebern „das Chaos“. Der Anschlusstreffer zum 2:1 versetzte die Uffinger in Hektik. „Und plötzlich zerfallen wir in unsere Einzelteile“, erzählt Staltmeier. Dabei spielt er nicht auf die Moral an, die stimmte weiterhin, doch Zuordnung war fortan bis zur 89. Minute ein Fremdwort. Insbesondere den pfeilschnellen Justin Steeg, der zur Pause aus dem zentralen Mittelfeld auf die Außenbahn beordert wurde, bekamen die Gastgeber nicht in den Griff. So war Steeg für das 2:3 (84.) und 2:4 (89.) zuständig.

Damit hatte sich die mangelhafte Chancenverwertung der Uffinger gerächt. Staltmeier sah „vier bis sechs“ Möglichkeiten aus kürzester Distanz. „Mit dem 3:0 wäre das Ding durch gewesen.“ Hingegen egalisierten die Gäste die beiden Treffer von Felix Hoffmann aus Hälfte eins. Sein dritter Streich in der Nachspielzeit kam letztendlich zu spät.

So hat der SVU noch immer nicht den Klassenerhalt sicher. „Wir müssen das leider weiter im Auge behalten. In Panik verfallen wir aber nicht.“ (Patrick Hilmes)

SV Uffing – SV Raisting II 3:4 (2:0)

SVU: Renner – Resch, Fischer, Gerg, Jarosch, Englbrecht, Kinast, Wiehle, Hoffmann, Matschl, Flöß – Eingewechselt: Buchberger

Schiedsrichter: Max Gall (SV Söchering) – Zuschauer: 70 – Tore: 1:0 Hoffmann (3.), 2:0 Hoffmann (17.), 2:1 Ernesto (78.), 2:2 Ernesto (81.), 2:3 Steeg (84.), 2:4 Steeg (89.), 3:4 Hoffmann (90.+2) – Gelbe Karte: Kinast