Verkehrte Welt: SV Uffing nach 3:0-Sieg selbstkritisch - FC Bad Kohlgrub zufrieden

Zwei gegen einen: Die Kohlgruber Jonas Bauer (l.) und Thomas Lory wollen Philip Geiger stoppen. In der Nachspielzeit gelingt ihm das dritte Tor für die Uffinger. Foto: ak © ak

Der FC Bad Kohlgrub und der SV Uffing haben eines gemeinsam: Beide Mannschaften wurden zuletzt arg gebeutelt in der Fußball-Kreisklasse.

Bad Kohlgrub – Die Kohlgruber hatten ihren bis dato einzigen Saisonauftritt beim ASV Eglfing mit 1:6 ordentlich in den Sand gesetzt, die Uffinger wurden mit demselben Ergebnis vom heimischen Rasen geprügelt. Am Samstag trafen die zwei Teams aufeinander. Mit besserem Ausgang für die Gäste vom Staffelsee.

3:0 gewannen die Uffinger die Landkreis-Partie. Doch zeigte sich Trainer Florian Neuner keineswegs zu 100 Prozent zufrieden. „Klar freuen mich die drei Punkte. Aber wir haben uns dumm angestellt.“ Die Abschlüsse gefielen ihm nicht, da fordert er mehr Cleverness. „Wenn wir die sauberer zu Ende spielen, klingelt’s noch öfter.“ Verkehrte Welt am Erle. Denn während der Coach der Siegermannschaft nachdenklich dreinschaute, zeigten sich Oliver Pajonkowski und Thomas Bauer keineswegs schlecht gelaunt nach den 90 Minuten.

FC Bad Kohlgrub fehlen gegen Uffing ein halbes Dutzend Stammkräfte

„Wenn man sieht, mit welcher Mannschaft wir heute aufgelaufen sind, dann bin ich schon ganz zufrieden – auch wenn sich das jetzt blöd anhört“, sagte Coach Pajonkowski. In seinen Augen ist das Ergebnis zwei Tore zu hoch ausgefallen, was sein Adjutant Thomas Bauer genauso sieht, der ihn an der Seitenlinie unterstützt, solange Pajonkowski auf dem Feld steht. Das war am Samstag wieder über die gesamte Zeit der Fall.

Aufgrund der personellen Notlage – den Gastgebern fehlte gut ein halbes Dutzend Stammkräfte – war der FC darauf bedacht, den Ball aus der Gefahrenzone zu bringen. Hauptsache weg. Uffing hingegen bemühte sich durchaus um einen geordneten Spielaufbau. Ein schöner Ball durch die Schnittstelle zu Martin Flöß bildete auch den Ausgangspunkt zum Führungstreffer.

„Die Jungs haben ganz gut gearbeitet, aber wir haben gerade nicht das Material für mehr.“

Flöß entwischte Kohlgrubs Debütanten Keroles Hanna, scheiterte aber an FC-Keeper Nicolas Franz. Der Abpraller sprang Nicolas Reising vor die Füße, und der beförderte den Ball mühelos über die Linie. Mit guten Paraden verhinderte Franz, dass die Niederlage noch höher ausfiel. Genau solche Situationen bemängelte Neuner auf der anderen Seite. Top-Chancen ließen seine Spieler ungenutzt.

So blieb es beim knappen Ergebnis bis weit in die Schlussphase. Erst dann sorgte Felix Hoffmann für die Vorentscheidung, indem er einen Konter von halblinks an Franz vorbei ins lange Eck vollendete. In der letzten Minute stellte Philip Geiger den Endstand her. „Die Jungs haben ganz gut gearbeitet“, stellte Pajonkowski klar, „aber wir haben gerade nicht das Material für mehr.“ (ak)

FC Bad Kohlgrub – SV Uffing 0:3 (0:1)

FC: Franz – Eisenhofer, Hanna, Bauer, Lory, Pajonkowski, Al Shaafi, Schelle, S. Kraus, F. Kraus, Benedikt – Eingewechselt: Trainer, Ahmed, Kayed

SV: Schnürer – Weingand, Schweiger, Matschl, Wiehle, Gerg, Mayr, Hoffmann, Seidl, Flöß, Reising – Eingewechselt: Appel, Geiger, Schütz, Popp, Rathgeb

Schiedsrichter: Fridolin Angerer (Böbing); ; Zuschauer: 50; Tore: 0:1 Reising (20.), 0:2 Hoffmann (87.), 0:3 Geiger (90.); Gelbe Karten: Bauer, Lory, S. Kraus, Schelle – Geiger, Appel