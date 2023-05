Uffings Coach Neuner nach Ausgleich in der Nachspielzeit bedient: „Wir sind nur dumm“

Von: Andreas Mayr

Teilen

Uffings Trainer Florian Neuner war nach der Partie richtig sauer. © Andreas Mayr

Der SV Uffing sah in Benediktbeuern lange wie der sichere Sieger aus. Doch in der Nachspielzeit trafen die Gastgeber doch noch und eroberten einen Punkt.

Benediktbeuern – Am liebsten hätte Florian Neuner das Trainerhäuschen in Benediktbeuern kurz und klein gehackt. Was seine Mannschaft da schon wieder anstellte, begreift keiner mehr. „Wir sind nur dumm“, klagt der Coach nach dem Ausgleich in der 94. Minute gegen den TSV Benediktbeuern. Es ging ihm um zwei Punkte: erstens die Szene, die zum 1:1 führte. Bei einem langen Ball der Gegner verließ Torwart Stefan Petersen seinen Kasten, sein Trainer wusste nicht, warum. „Wenn er nicht hingeht, passiert nichts.“ So aber rannte der Keeper einen TSV-Stürmer über den Haufen und verschuldete einen Elfmeter.

Weit bitterer war für Neuner der zweite Punkt: die Chancenverwertung. „Irgendwann glaubt mir das keiner mehr, was wir anstellen.“ Sein Team ist bekannt für Slapstickeinlagen vor dem gegnerischen Tor. Diesmal traf Uffing aus drei Metern den Pfosten, auch Latte und Torwart schoss der SVU jeweils aus kurzer Distanz an, einmal klärte ein Benediktbeurer auf der Linie. „Wahnsinn, du musst zur Halbzeit schon 3:0 führen“, sagt der SVU-Coach.

Torschütze Felix Hoffmann und Kilian Wiehle ragen beim SV Uffing in Benediktbeuern heraus

Wenn er sich eines wünschen könnte, dann einen Knipser. Der müsste ja gar nicht viel können, außer Tore machen. „Der schießt bei uns 20 Buden, der muss sich nur vorne reinstellen.“ Zur ganzen Wahrheit des Duells gehört aber auch die zweite Hälfte, in der Benediktbeuern öfter hätte treffen müssen. „Die waren genauso blöd wie wir“, sagt Neuner. So gesehen geht das Remis in Ordnung, auch wenn’s bitter war. An der Leistung seiner Spieler gab’s wenig auszusetzen. Felix Hoffmann, den Torschützen, sowie Kilian Wiehle hebt Neuner aus einem guten Team heraus. Aber: „Davon können wir uns nichts kaufen.“ (am)

TSV Benediktbeuern – SV Uffing 1:1 (0:0)

SVU: Petersen – Wiehle, Resch, Jarosch, Matschl, Gerg, Mayr, Hoffmann, Seidl, Flöß, Reising – Eingewechselt: Strauß, Großklaus – Schiedsrichter: Petrit Kamaj (FC Kochelsee Schlehdorf); Zuschauer: 65; Tore: 0:1 Hoffmann (71.), 1:1 Ketterl (90.+2/FE); Gelbe Karten: Öttl, Pölt – Mayr, Strauß, Hoffmann kb