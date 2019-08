SV Uffing erstmalig ohne Patzer, verliert aber dennoch

Pleite beim FC Deisenhofen II

von Andreas Mayr schließen

Die Lust am Neuen ist in Uffing noch nicht verflogen. Nach Deisenhofen fuhren die Anhänger autoweise.

Deisenhofen – Neben dem Kunstrasenplatz, an dem man bei manch einem Spiel der Reserve gar keinen Zuschauer antrifft, standen etwa 30 Unterstützer des SVU. Aber diese Euphorie ist ein Flämmchen, das bewahrt werden muss. Ohne Erfolge erlischt es bald. Noch gebe es „keine Panikstimmung“ beim SV Uffing, sagt Trainer Thomas Neumeier nach dem 1:2 am Donnerstagabend, der dritten Niederlage in Serie. Aber Kopf und Moral beeinträchtigen die Punktverluste sehr wohl. „Ich weiß nicht, wie wir mit den Rückschlägen umgehen“, räumt der Coach ein. Sein Team ist Verlieren nicht gewohnt. Es hat in den vergangenen Jahren fast nur gewonnen. „Wir dürfen nicht verwässern“, betont Neumeier. Was er damit meint: Seine Mannschaft soll sich nicht andauernd auf die nächste Chance vertrösten. Sonst entkommt sie diesem Teufelskreis nie. „Es wird nötig zu punkten.“

Keiner hat vom Aufsteiger einen Sieg in Deisenhofen erwartet. Ein Teil der SVU-Führung sah die Bayernliga-Reserve als Aufstiegsfavoriten. Spielerisch und technisch gehört dieses Team nicht in die Kreisliga. Aber wie das so häufig bei einer jungen Mannschaft mit Freude am Offensiv-Fußball und Hang zum Risiko ist, unterlaufen ihr Fehler. Bislang haben sich alle Gegner für die Schnitzer bedankt und drei Punkte mitgenommen. Uffing dagegen verlor. Unter sehr, sehr unglücklichen Umständen. Das Siegtor des FCD fiel neun Minuten vor Ende unter Mithilfe von Schiedsrichter Martin Hatzelmann, der ansonsten eine einwandfreie Leistung bot, und mit jeder Menge Dusel. Ein Freistoß, mit voller Kraft getreten, landete in der Uffinger Mauer, offenbar – so sah es der Unparteiische – am Arm eines Gästespielers. Er gab noch einen Freistoß, den Deisenhofen wieder in die Menschenmauer drosch. Nur diesmal kullerte der Ball zu Florian Schmid, der alleine vor dem Tor wartete. „Das ist momentan unser Pech“, klagt Neumeier.

Trotzdem sah er das 1:2 als wichtigen Schritt nach vorne. Im vierten Kreisligaspiel kam Uffing erstmalig ohne Patzer aus, kein Fußballer offenbarte grobe Schwächen. Nur die Anfangsphase verlief etwas chaotisch. Neumeier probierte ein 3-5-2-System aus mit einem verstärkten Mittelfeld, das die Zentrale der passsicheren Gastgeber lahmlegen sollte. Den Taktikwechsel hat Uffing zuvor nicht im Training geprobt. Den Versuch verwarf Neumeier nach zehn Minuten und einem Gegentor (ein traumhafter Volley vom Strafraum) wieder. Mit der Rückkehr zum gewohnten System trauten sich die Uffinger mehr, vertrauten untereinander. Der FCD reihte Pass an Pass, fand aber keine Lücken. Uffing störte den Spielaufbau erfolgreich, kam zu zwei großen Chancen. Die erste schoss Fabian Pflüger an den Pfosten, die zweite nutzte Majid Al-Khafaji mit einem unfassbar frechen Heber vom 16-Meter-Raum zum 1:1. Der Syrer spiele „immer super“, lobt Neumeier „unseren Anführer“. Die anderen sollen sich an ihm aufbauen. Er, ein fitter Christoph Seidl und Georg Kutter bilden „das Herzstück“. Kutter, der momentan verletzte Top-Torjäger der vorigen Saison hat immerhin wieder trainiert – wie auch Florian Schweiger und Stefan Resch. Neumeier sieht „Licht am Horizont“. Sein Team dürfe sich bloß nicht „in Tränen wälzen“. am