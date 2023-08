SV Uffing ist wieder zusammengerückt: „Die Wichtigen sind da und die haben Bock“

Von: Andreas Mayr

Alle Verletzungen verheilt: SVU-Kapitän Christoph Seidl geht fit in die neue Spielzeit. © ANDREAS MAYR

Beim SV Uffing ist man derzeit positiv gestimmt: Trainer Neuner hat die Mannschaft neu formiert und wieder, wie zu alten Zeiten, zusammengeführt.

Uffing – Er hat nicht einen Moment gegrübelt. Nur das Votum des Teams war ihm wichtig. Als es kurz vor Saisonende zusammensaß und sich für seinen Trainer aussprach, war die Verlängerung von Florian Neuner beim SV Uffing fix. „Ich wollte wissen, ob die Mannschaft noch mag“, sagt der Coach, der nun in sein zweites Jahr startet. Dem Bambi, wie ihn jeder nennt, macht der Job beim Kreisklassisten Spaß. Auf Jahr zwei freut er sich sogar noch mehr als auf die Premiere vor zwölf Monaten.

SVU-Coach Neuner hat Mannschaft nach seinen Vorstellungen geformt

Wie’s kommt? Mittlerweile hat er das Team nach seinen Maßstäben geformt. Neuner schätzt zwei Dinge mehr als alles andere am Fußball: Technik und Gemeinschaft. In Sachen Zusammenhalt erinnert der SVU wieder an frühere Zeiten. „Das war nicht immer so“, betont Neuner und wählt drastische Worte für die Stinkstiefel, die mittlerweile alle den Klub verlassen haben.

Eine neue Einheit hat sich gebildet. Nach jedem Training gebe es eine Gruppe von zehn, 15 Männern, die sich noch im Vereinsheim zusammenhockt. „Das gehört dazu.“

Mittlerweile sei das eine Mannschaft, keine Ansammlung von Einzelteilen – und noch dazu eine mit spielerischem Touch. Das bestätigte auch Kreisligist Polling nach dem Test gegen den SVU. Der Tenor: Ein so spielfreudiges Team sieht man in der Kreisklasse eigentlich nicht. Einzig ein Strafraumstürmer fehlt, aber dieses Problem kriegt Uffing seit Jahren nicht gelöst.

„Die Wichtigen sind da. Da merkst du, dass die Bock haben.“

Damit kann der Trainer leben, solange der Zusammenhalt trägt. Aktuell passt kein Blatt Papier zwischen die Uffinger. Neuner macht das auch an der Urlaubsthematik fest, die in der Vergangenheit stets Sprengkraft barg. Diesmal fahren Schlüsselspieler um Simon Gerg gesammelt nach der ersten Partie, kommen pünktlich vor der zweiten wieder.

Kapitän Christoph Seidl verkürzte extra seinen Urlaub. „Die Wichtigen sind da. Da merkst du, dass die Bock haben.“ Selbst die vielen Konditionseinheiten nahmen sie ohne Murren hin. In diesem Bereich machte Neuner die größten Defizite aus. „Meine können Fußball spielen, aber fit müssen sie auch sein.“

Gleich eine Reihe an Kickern spielte sich in den Vordergrund. Leon Müller, ein Edeltechniker, hat eine überragende Testphase hinter sich. Nur seine körperlichen Mängel (klein und schmächtig) verhindern noch einen Stammplatz. „Die Eglfinger nehmen ihn Huckepack mit“, veranschaulicht Neuner. Nach Jahren voller Verletzungen geht auch Anführer Seidl wieder fit in eine Spielzeit.

„Der marschiert 90 Minuten, er ist eine Waffe.“ Hinzu kommen einige Zugänge, die für mehr Breite im Kader sorgen. Sorgt für Erleichterung bei Neuner: „Endlich kann ich auch mal zur Halbzeit wechseln.“ (ANDREAS MAYR)