Zwei im tiefen Fall: Uffing und Oberau seit Herbst 2021 ohne Sieg - jetzt kommt das Krisen-Duell

Von: Oliver Rabuser

Muss auf Kapitän Christoph Seidl verzichten: Thomas Neumeier. © Andreas Mayr

Was haben der SV Uffing und die SG Oberau/Farchant gemeinsam? Zum einen spielen beide in der Fußball-Kreisklasse 3, zum anderen warten beide Mannschaften seit Langem auf einen Sieg.

Uffing/Oberau – Zuletzt war das im Oktober 2021 der Fall. Somit lässt das Aufeinandertreffen in Uffing (Mittwoch, 19.30 Uhr) keine Vergabe von Favoriten- oder Außenseiterrolle zu.

Jubeln wird am Ende jenes Lager, bei dem sich Grundtugenden wie Laufbereitschaft, Engagement und unbedingter Wille besser entfalten. Ein Punkt, an dem auch Thomas Neumeier ansetzt. Uffings Coach thematisiert die Grundeinstellung seiner Spieler. Er erwarte eine gewisse Selbstreflektion von allen. „Tue ich alles dafür, bin ich mit meiner eigenen Leistung zufrieden?“ Das fehlt dem Trainer bei einigen seiner Akteure. Ein Stück weit liegt der Hund auch beim Personal begraben. „Die Mannschaft stellt sich gerade von alleine auf, das wissen die Spieler auch, und das macht es nicht wirklich leicht“, hadert Neumeier. Schwer verdaulich ist freilich der Ausfall des Kapitäns. Bereits am vergangene Wochenende musste Christoph Seidl passen. Inzwischen ist die Diagnose eingetroffen, und die hinterlässt Spuren: Kreuzbandriss! „Mehr als bitter“, kommentiert Neumeier das Saisonende seines Anführers. Zudem fällt Dominik Strauß verletzt aus, Florian Schweiger ist gesperrt.

Doch sind Personalien momentan nachrangig. Neumeier möchte seine Mannen fighten sehen. „Keiner will bis zum letzten Spieltag zittern.“ Auch der Trainer nicht. Schon gar nicht will er sich mit einem weiteren Abstieg aus Uffing verabschieden. Als letzte Hilfestellung erinnert er seine Schützlinge an das Hinspiel, als der SVU noch klar favorisiert war. „Wir haben völlig bescheuert verloren, aber wir haben eben verloren.“

Weiß Sascha Handke noch zu gut. „Uffing war einen Tick besser, aber wir haben die Tore gemacht.“ Das ist der SG aber längst abhandengekommen. Bis Strafraumnähe sei das Spiel seiner Elf völlig kritikfrei, „aber dann fehlen die Bälle in die Box und das Nachrücken aus dem Mittelfeld“. Aufgrund der heiklen Situation wird Handke auf sämtliches Taktieren oder Abwarten verzichten. „Wir gehen sofort voll drauf, versuchen die Flucht nach vorne und wollen die Zweikämpfe suchen.“ Auch Handke möchte die Dienstgeschäfte seinem Nachfolger nicht eine Etage tiefer übergeben. Deswegen der Appell an das Team, „alles durchzusetzen, was wir können.“ (or)