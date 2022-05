Ende und Fortsetzung: Uffing siegt erstmals seit Oktober - Oberau muss weiter warten

Sein Zuckerpass entscheidet die Partie: Uffings Franz Matschl leistet die Vorarbeit zum 2:0 gegen Oberau/Farchant. © AM

Des einen Leid ist des anderen Freud. Eine Redewendung, die auch bestens auf den SV Uffing und die SG Oberau/Farchant zu münzen ist.

Uffing – Während Thomas Neumeier keine Waage zur Hand hatte, um genau beziffern zu können, wie schwer der Stein war, der ihm vom Herzen gefallen ist, steht Sascha Handke weiterhin ratlos da. Der SVU feierte erstmals seit Oktober 2021 mit dem 2:0 am Mittwochabend wieder einen Sieg in der Fußball-Kreisklasse, die SG muss das hingegen auch weiterhin tun.

Dabei hätte es nicht so kommen müssen. Denn die Gäste dominierten die Partie auf dem kleinen Uffinger B-Platz in Halbzeit zwei. Sie rackerten, sie kombinierten, sie drängten Neumeiers Team in deren Hälfte. Aber: Weiter als bis zum Sechzehner kamen sie nicht. „Wir sind klar besser, uns fehlen aber einfach die Abschlüsse“, beklagt Handke. Warum seinen Spielern ab 16 Meter vor dem gegnerischen Kasten die Kreativität abhanden kommt? „Hervorragende Frage auf die ich leider keine Antwort habe.“

Dabei hatte Oberau/Farchant eine starke Antwort auf die ersten 45 Minuten geliefert. Die hatten nämlich die Gastgeber bestimmt, sich Torchance um Torchance erarbeitet. „Querbeet durch den Gemüsegarten“, sagt Neumeier salopp. Damit meint er, dass fast jeder seiner Akteure mal einen Treffer auf dem Fuß hatte, doch nur einem gelang es, einen zu erzielen. Und das nur dank kräftiger Mithilfe der SG. „Ein Geschenk“, nennt Handke das 1:0 für Uffing. Einer seiner Verteidiger traf bei einem Klärungsversuch den Ball so unglücklich, dass sich Martin Flöß mit dem Führungstreffer bedanken konnte (21.). Anschließend verpasste es der SVU aber, den Gästen frühzeitig den Stecker zu ziehen. Hingegen meldete sich ab Halbzeit zwei der Kopf. „Wir sind halt nicht so gefestigt, dass wir das abgeklärter runterspielen können“, gibt Neumeier zu bedenken. Das große Zittern blieb aber aus, weil sich die Gäste zum einen keine klaren Chancen erarbeiteten, zum anderen Felix Hoffmann in Minute 70 zum 2:0 traf. Per Zuckerpass in die Gasse hatte ihn Franz Matschl bedient. „Schönes Tor“, musste auch Handke gestehen. (phi)

SV Uffing – SG Oberau/Farchant 2:0 (1:0)

SVU: Renner – Weingand, Fischer, Gerg, Jarosch, Englbrecht, Wiehle, Al-Khafaji, Hoffmann, Matschl, Flöß – Eingewechselt: Buchberger, Sauer

SG: Ostler – Colorio, Wagner, Leischer, Fischer, Elgas, Klein, Bäuerle, S. Korthals, D. Korthals, Wackerle – Eingewechselt: Aydin, Maihofer

Schiedsrichter: Julian Spies (SV Münster); Zuschauer: 50; Tore: 1:0 Flöß (21.), 2:0 Hoffmann (70.)