Uffing siegt und feiert „abartigen Abräumer“ Stefan Resch

Von: Andreas Mayr

Teilen

Räumt hinten alles ab und per Elfmeter erfolgreich: Uffings Stefan Resch. © AM

Der SV Uffing holt gegen den SV Kinsau drei wichtige Punkte. Herausgestochen hat hierbei Stefan Resch: Hinten war er ein Fels und vorne eiskalt.

Oberau – In der neuen Heimat, auf dem Kunstrasen in Oberau, kamen die spielerischen Stärken des SVU bedeutend besser zu tragen als daheim auf dem derzeit ramponierten Rasen. „Da kannst du Fußball spielen. Das war ein Vorteil für uns“, sagt Trainer Florian Neuner. Mit 4:2 schlugen seine Fußballer den SV Kinsau, steuern weiter in Höchstgeschwindigkeit auf den Klassenerhalt zu.

20 Minuten dauerte die Um- und Einstellung auf Untergrund wie Gegner. Kinsau bietet seit Jahren ein routiniertes Team auf, mit starken Oldies wie Ex-Bayernliga-Größe Robin Swoboda. Die Idee des SVK: So oft und so schnell wie möglich den Ball Richtung Strafraum bringen. Derlei Konsequenz beeindruckte Florian Neuner. „Die haben gar nicht lange hin und her gespielt.“ Zweimal überrumpelten die Gäste damit Uffing, führten nach einer halben Stunde 2:1. „Die haben wir uns selbst eingeschenkt“, klagt der Coach.

SV Uffing dreht das Spiel zu seinen Gunsten

Doch danach wurde es besser. Gerade Innenverteidiger Stefan Resch habe „alles abgeräumt, das war abartig“, schwärmt Florian Neuner. Mit Kapitän Christoph Seidl habe er zudem „eine Macht im Mittelfeld“ gehabt, die Stabilität und Offensivgeist brachte. Bis zur 75. Minute hatte seine Mannschaft alles im Griff. „War richtig schön anzuschauen.“ Einzig die Torquote ärgerte einmal mehr. Es hätten deutlich mehr Treffer als der Doppelpack von Felix Hoffmann sowie das 3:2 von Stefan Resch per Elfmeter herausspringen müssen.

So mischte sich in der Schlussphase Nervosität der Uffinger mit Tatendrang der Kinsauer und mündete in vielen Fouls sowie unnötigen Aktionen der Uffinger. „Einfach mal den Ball wegdreschen“, fordert Neuner vehement. Am Ende ging alles gut. Abteilungsleiter Nico Reising schloss einen Konter zum 4:2 ab. (am)