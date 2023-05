„Alle waren ähnlich schlecht“ - SV Uffing übernimmt mit glanzlosem Sieg Tabellenführung

Von: Andreas Mayr

Schütze des 0:2: Dominik Mayr vom SV Uffing. F: OR/Archiv © Oliver Rabuser

Als hätte er nicht ausführlich davor gewarnt. Aber gegen manche psychologische Phänomene helfen eben auch die Worte von Florian Neuner nichts.

Söchering – Auf keinen Fall sollte sein SV Uffing das Spiel beim Letzten in Söchering als Kaffeefahrt sehen nach dem Motto: Einmal hin, alles drin. Genau so kam’s aber. Zumindest in Hälfte eins. „Gar nicht gut von uns, da waren wir schwach“, sagt Neuner. Glücklicherweise aus Sicht des SVU fiel direkt vor der Pause das 1:0, per Kopfball von Kilian Wiehle. Der Treffer kaschierte vieles, brach Söchering und wechselte die Uffinger aus. Denn nach der Halbzeit lief es auf einmal ordentlich, sodass sich die Gäste mit einem 3:0-Erfolg auf Platz eins der Abstiegsrunde schoben.

Ein Kompliment gab’s auch für die befreundeten Gastgeber aus Söchering. „Haben sie nicht schlecht gemacht“, lobt Neuner. Zu neunt verrammelten die ihren eigenen Kasten und schossen sämtliche Bälle weit weg, die sie in die Füße bekamen. Das war die Lehre aus dem Hinspiel, in dem der Aufsteiger 0:8 untergegangen war. Uffing trat aber auch erschreckend uninspiriert auf, „lapprig“ wie Trainer Neuner sagt. „Alle waren ähnlich schlecht.“

Die deutliche Steigerung nach dem Wechsel ermöglichte zwei Tore von Rückkehrer Dominik Mayr sowie Florian Schweiger. Auch wenn beide erst in der Nachspielzeit fielen. Davor glänzte der SVU mal wieder im Auslassen von Chancen. „Das war krank, muss ich sagen“, betont der Coach. Am Ende war’s egal. „Hauptsache drei Punkte. Morgen fragt keiner mehr.“ (am)

SV Söchering – SV Uffing 0:3 (0:1)

SVU: Petersen – Englbrecht, Resch, Jarosch, Matschl, Gerg, Mayr, Hoffmann, Seidl, Flöß, Wiehle – Eingewechselt: Schweiger; Schiedsrichter: Florian Bauer (SC Huglfing); Zuschauer: 50; Tore: 0:1 Wiehle (44.), 0:2 Mayr (90.), 0:3 Schweiger (90.+3); Gelbe Karten: Nebl, Klemm, Gottmann – keine; Gelb-Rote Karte: Koelbl (90.+3/SVS) phi