„Alles reinwerfen“: Klare Aussagen vor Staffelsee-Derby

Hart zur Sache ging’s auch im Hinspiel im vergangene August: In der Szene trafen der Murnauer Philipp Mann und Uffings Maximilian Dürr (r.) aufeinander. © am

Die Teams scheinen jetzt schon heiß zu sei: Der SV Uffing empfängt den TSV Murnau zum Staffelsee-Derby.

Uffing – Zufrieden war Florian Neuner in den vergangenen Wochen nicht mit seinen Fußballern. Man könnte meinen, da kommt für die Mannschaft des SV Uffing II das kleine Staffelsee-Derby in der A-Klasse 6 gegen den Nachbarn aus Murnau genau zum falschen Zeitpunkt. Doch der SVU-Coach sieht das anders: „Ich bin heiß auf das Spiel, ich hoffe, das geht meinem Team auch so. Mit einem Sieg können wir einen extrem wichtigen Schritt machen.“

Sein Murnauer Pendant Michael Schmid freut sich ebenso auf die Partie: „So ein Derby ist für die Jungs natürlich immer etwas Besonderes.“ Er musste seine Spieler im Training für diese Woche gar ein wenig bremsen: „Man hat gemerkt, wie sehr sie sich freuen, für viele von uns ist das seit der Jugend ein ganz besonderes Spiel.“ Und eines ist aus Murnauer Sicht ganz klar: Den kriselnden Uffinger möchte die Kreisliga-Reserve rein gar nichts überlassen. „Uns ist es egal, wo sie in der Tabelle stehen und wie dringend sie Punkte brauchen, verschenkt wird bei uns nichts.“ Für Neuner freilich nichts Neues: „Dass Murnau Vollgas geben wird, ist mir schon klar.“

Mit Blick auf die Tabelle zeigt sich ganz deutlich, wie wichtig die Zähler für die Uffinger wären. Speziell nach dem mageren 0:0 in Antdorf zum Start in die zweite Saisonhälfte. Gerade sieben Punkte Vorsprung sind es noch auf den Abstiegsplatz. Da täte ein Dreier schon gut. Neuner sieht die Situation aber ganz pragmatisch. „Am Ende müssen wir vor denen stehen.“

Die Murnauer können deutlich ruhiger in das Derby gehen. Viel sollte nicht mehr anbrennen. Schmids Devise: „Wir wollen einfach unser Spiel machen und uns weiter entwickeln.“ Für das Duell am Samstagabend (18.15 Uhr) in Uffing erwarten beide Trainer vor allem eines: viel Kampf. „Wir müssen über unseren Kampfgeist kommen, fußballerisch sind die Murnauer sicher stärker“, spekuliert Neuner. Da widerspricht Schmid nicht, warnt seine Kicker aber: „Die Uffinger werden alles reinwerfen, was sie haben.“ Aus der bitteren 2:3-Niederlage gegen Eschenlohe will er in erster Linie das Positive mitnehmen: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber waren einfach zu nachlässig.“

Im Derby wird der TSV auf einen vollen Kader zurückgreifen können. Anders die Situation in Uffing: „Ich muss schauen, wen ich überhaupt habe, einige meiner Jungs sind verletzt oder krank, ein paar müssen bei der Ersten spielen.“ Neuner hat aber auch noch gute Nachrichten: Der Platz wird nach den Schneefällen diesmal auf jeden Fall bespielbar sein. (David Korber)