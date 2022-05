SV Uffing: Weingand wird bei Pleite in Wielenbach mit Krankenwagen abtransportiert

Von: Andreas Mayr

Martin Weingand (li.) wurde mit Verdacht auf Knöchelbruch ins Krankenhaus gebracht. © SV Uffing/Imago Images

Keine Punkte und zwei Verletzte. Die Auswärtsfahrt des SV Uffing nach Wielenbach war zum Vergessen. Thomas Neumeier lobte nach der Partie die Fairness der Gastgeber.

Wielenbach – An manchen Tagen, findet Thomas Neumeier, sollte man einfach nicht aufstehen. Weil alles, was man sich vornimmt, schief geht. Der Fußballtrainer und sein Team vom SV Uffing verließen den Sportplatz Wielenbach mit null Punkten, zwei unglücklichen Gegentoren und – am schlimmsten – zwei Verletzten: Martin Weingand fuhren sie sogar mit dem Krankenwagen fort. Im Raum steht ein Knöchelbruch. Gegner und Schiedsrichter boten den Uffingern an, die Partie abzubrechen. „Hut ab vor der Fairness“, sagt Neumeier. Doch Uffing spielte weiter und verlor 1:2.

Mit Majid Al-Khafaji musste ein zweiter Stammspieler (Verdacht auf Adduktorenzerrung) vom Feld. Beide Verletzungen garnierten eine wertlose Auswärtsfahrt. Wielenbach spulte das übliche Programm ab: Sämtliche Ressourcen verwendet der Klub für die Defensive. Erst nach Ballgewinnen geht es via langer Schläge nach vorne. Doch Gefahr verspürte Neumeier nicht. „Null, gar nichts.“ Aus einer Chance habe Wielenbach zwei Tore gemacht. Uffing dominierte, doch so richtig Druck brachte das Team nicht aufs Tor. Diverse Male brachen die Gäste über außen durch, schenkten dann aber die Bälle her. „Du musst so was von führen“, sagt Neumeier. Erst beim 1:0 von Simon Gerg erreichte ein Pass das Sturmzentrum. Innerhalb der nächsten zehn Minuten drehte Wielenbach die Partie. Neumeier stellt klar: „Eigene Dummheit.“ (am)

SV Wielenbach – SV Uffing 2:1 (0:1)

SVU: Renner – Weingand, Fischer, Gerg, Jarosch, Schweiger, Al-Khafaji, Hoffmann, Matschl, Flöß, Kinast – Eingewechselt: Sauer, Buchberger, Wiehle

Schiedsrichter: Mahmoud Adlouni (Berg) – Zuschauer: 75 – Tore: 0:1 (48.) Gerg, 1:1 (55.) Weindel, 2:1 (58.) Ücker