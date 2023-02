Knapper Sieg gegen Wolfratshausen: SV Ohlstadt belohnt sich für „pure Willensleistung“

Von: Oliver Rabuser

SV Ohlstadt Trainer Stefan Schwinghammer holt mit seiner Mannschaft den zweiten Testspiel-Sieg der Vorbereitung © or

Zweiter Testspielsieg: Nach dem torreichen Auftakt (7:0) beim ESV Penzberg hat sich der SV Ohlstadt auch beim BCF Wolfratshausen durchgesetzt.

Wolfratshausen/Ohlstadt – Ohlstadt war kurzfristig eingesprungen, da der ursprünglich als Sparringspartner eingeplante TuS Geretsried die Partie abgesagt hatte.

Die 2:0-Führung des Bezirksligisten beeindruckte die Boschet-Kicker dabei allenfalls im ersten Abschnitt. Ein Doppelschlag von Manuel Spreiter (18./20.) hatte den SVO ins Hintertreffen gebracht. Einmal roch es stark nach Abseits, dann wurde bei einem Angriff über die rechte Flanke zu passiv verteidigt, sodass Tormann Paul Röhrig den Ball in beiden Fällen passieren lassen musste. „Zwei billige Gegentore“, urteilt Trainer Stefan Schwinghammer. Röhrig ersetzte nicht nur Stammkeeper Jonas Fuhrmann, es war auch seine Premiere in der Ersten Mannschaft. „Er hat seine Sache richtig gut gemacht, aber braucht mehr Spielpraxis“, betont der Coach.

Ohlstadt kehrt in der zweiten Halbzeit zurück und dreht das Spiel

Als der Schlagabtausch nach dem Seitenwechsel immer offener wurde, setzten sich auch die Ohlstädter mehr und mehr in Szene. Franz Leis stellte nach weitem Einwurf von Klaus Zach und Ablage von Bernhard Kurz den Anschluss her. Letzterer nutzte wenig später einen erzwungenen Patzer der BCF-Defensive im Spielaufbau zum Ausgleich.

Augenblicke vor Spielende schraubte sich dann Maximilian Schwinghammer nach einem Eckball von Zach nach oben und köpfte zum 3:2-Endstand ein. Dafür gab es sogar Lob vom gegnerischen Trainer. „Pure Willensleistung“, zog Leo Fleischer den imaginären Hut.

Wichtig auf SVO-Seite: Philippe Schulz gab nach ausgeheiltem Innenbandriss ein gut halbstündiges Comeback. Dadurch hat Schwinghammer wieder mehr Alternativen für die Abwehrkette. Für Ohlstadt geht es gleich an diesem Samstag weiter. Gegner in Oberau (16 Uhr) ist der SC Eibsee-Grainau. or