SVO geht der Sprit aus

Von: Oliver Rabuser

Da war die Welt noch in Ordnung: Michael Guglhör köpft den Ball zum 2:0 in die Maschen. © Oliver Rabuser

Bitteres und unnötiges Remis: Der SV Ohlstadt kassiert mit der letzten Aktion das 2:2 gegen DJK Waldram, weil die Laufbereitschaft fehlt.

Ohlstadt – Die vielen Ausfälle taugen nicht als Ausrede. Die hatte der Gast nämlich sogar noch in größerer Anzahl zu beklagen. Es war schlicht einmal mehr nicht clever, was sich der SV Ohlstadt trotz eines 2:0-Vorsprungs gegen die DJK Waldram in der Kreisliga-Partie am Sonntagnachmittag leistete. Und der Kraft- und Fitnessfaktor dürfte das Geschehen in der Schlussphase definitiv beeinflusst haben. In jedem Fall mussten die SVO-Fußballer am Ende eine ganz bittere Kröte schlucken: Mit der letzten Aktion fingen sie sich das 2:2 ein.

Bisweilen fragt sich Jan Tischer, wer von seinen Spielern zuhört, wenn er Missstände anprangert. Schon zu Beginn der Schlussphase, als die komfortable Führung noch Bestand hatte, mahnte er immer wieder zu einer aktiveren Spielweise. „Aber einige waren platt“, betont der Coach. Mit dieser Feststellung war klar, dass es gefährlich werden würde. Tatsächlich kam der SVO mit seiner Führung nicht durch, fing sich sogar noch zwei Gegentore, die für gewöhnlich leicht zu verhindern gewesen wären.

Ein Malheur, dem die Mannschaft locker hätte entgehen können, wäre sie etwas sorgsamer mit einer Vielzahl an besten Tormöglichkeiten umgegangen. Tischer sah im ersten Abschnitt „klare Chancen“, die wenigstens eine 3:0-Führung gerechtfertigt hätten. Franz Leis nahm hierbei die Rolle des Unglücksraben ein: Er verpasste gleich drei ausgezeichnete Einschussmöglichkeiten. Und das alles, obwohl es eigentlich perfekt losgegangen war. Denn Tobias Reißl hatte den SVO nach feinem Zuspiel von Simon Nutzinger mit 1:0 in Führung gebracht, indem er den Torhüter geschickt ins Leere laufen ließ und unaufgeregt einschob. Leis hätte die Sache in ein ruhiges Fahrwasser lenken können. Doch dann zielte er knapp daneben, ein weiterer Versuch des Defensivspielers wurde auf der Linie geblockt, und im zweiten Abschnitt mischte sich der Pfosten ein, verhinderte einen Torerfolg. Auch beim Nachschuss von Andreas Wunder tauchte urplötzlich noch ein Waldramer Abwehrbein auf.

Trotz aller Versäumnisse standen nach dem 2:0 alle Zeichen auf Heimsieg. Matthias Kaindl nutze seinen Geschwindigkeitsvorteil zu einer präzisen Hereingabe auf Michael Guglhör, gegen dessen Kopfball kein Kraut gewachsen war.

Doch das Polster reichte nicht. Im finalen Drittel der Partie baute der SVO sukzessive ab. „Wir machen den Gegner stark, weil es dann an Laufbereitschaft fehlt“, analysiert Tischer. „In Summe ist dann nicht mehr drin.“