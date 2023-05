1. FC GAP kann im Spitzenspiel Meister werden – macht sich aber gar keinen Druck

Verpasst die mögliche Meistersause: Selvedin Mesanovic (vorne) fehlt seiner Mannschaft am Samstag. Foto: Rabuser © Rabuser

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen kann diese Woche Meister werden, macht sich aber gegen Bad Heilbrunn kein zusätzlichen Druck.

Garmisch-Partenkirchen – Eine spontane Aufstiegssause auf dem Platz eines der wenigen Rivalen, die lange Zeit Widerstand geleistet haben, hätte zweifelsohne einen gewissen Charme. Doch da der 1. FC Garmisch-Partenkirchen sein großes Ziel, die Rückkehr in die Landesliga, allenfalls nur noch sehr theoretisch verpassen kann, überwiegt die Gleichgültigkeit.

„Wenn wir es diese Woche nicht schaffen, dann eben nächste“, sagt Florian Heringer vor dem Gastspiel beim SV Bad Heilbrunn völlig gelassen.

1. FC Garmisch-Partenkirchen trifft auf Bad Heilbrunn SV: „Absolutes Spitzenspiel“

Erkannte der FC-Coach in den vergangenen Wochen bei seinen Kickern einen latenten Hang zum Blick auf Klassement und Spielpaarungen, scheint dieses Nebengeräusch nunmehr beseitigt. „Die Tabelle spielt keine Rolle mehr“, versichert der 38-Jährige so kurz vor seinem größten Triumph als Fußball-Lehrer. Die Ausgangslage liegt im Auge des Betrachters.

Am Krebsenbach zu unterliegen, ist weder Schmach noch Seltenheit für Gästeteams. Der HSV hat zu Hause 31 Zähler eingefahren, und damit nur drei weniger als der 1. FC am Gröben. „Das ist neben uns die heimstärkste Mannschaft“, erklärt Heringer. Was automatisch zur Schlussfolgerung führt, dass das Match am Sonntag (14.15 Uhr) ein „absolutes Spitzenspiel“ werden könnte.

Garmisch-Partenkirchen: Selvedin Mesanovic ist nicht dabei gegen Bad Heilbrunn

Klar sind für Heringer auch die Vorzeichen. „Der Druck liegt bei Heilbrunn, die gewinnen müssen, um vorne dranzubleiben.“ Daneben gibt es aber auch die Blickwinkel des FC-Umfelds. Und die Frage, warum der Spitzenreiter nach 23 Kräftemessen ohne Niederlage jetzt plötzlich das Verlieren anfangen sollte. Ein durchaus berechtigter Einwand.

Denn die Garmisch-Partenkirchner können nahezu alles aufbieten, was ihnen an Personal zur Verfügung steht. Losgelöst von Michel Naber und Julian Bittner, die noch etwas Geduld benötigen, fehlt im Vergleich zu den Vorwochen lediglich Angreifer Selvedin Mesanovic. Für ihn nimmt Nachwuchstalent Noah Pawlak nach einer – laut Heringer – „ganz starken Trainingswoche“ auf der Bank Platz.

„Zwei oder drei Änderungen in der Startelf“ beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen

Ungleich spannender ist der Blick auf die defensiven Optionen. Am vergangenen Samstag beim 3:1-Heimsieg gegen den FC Hellas München schonte der Coach sowohl Christoph Schmidt als auch Florian Langenegger nach überstandenen Verletzungen. Das Vertrauen in die Ersatzleute ist ungebrochen. Gleichwohl werfen die Heilbrunner nachweislich physische Präsenz und Kopfballstärke ins Feld. Heringer wollte sich am Freitag nicht abschließend festlegen, räumte aber die Möglichkeit von „zwei oder drei Änderungen in der Startelf“ ein.

Darunter fällt auch Kevin Hock, der anstelle von Julian Ademi beginnen könnte. Vieles aber deutet auf das Comeback von Schmidt und Langenegger hin. Zumal Heringer ungeachtet der HSV-Stärken zu bedenken gibt, dass „auch wir die Partie über Standards entscheiden können“. Spielerische Finesse soll grundsätzlich nicht zu kurz kommen. Doch müsse seine Elf dazu die „Balance zwischen Risiko und Rausschlagen“ finden. (or)